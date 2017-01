"Aglaé" : le tapin par conviction, aguichant mais plutôt besogneux

THEATRES-SPECTACLES

"Aglaé"

Texte et mise en scène de Jean-Michel Rabeux

D’après les mots d’Aglaé

Avec Claude Degliame INFOS & RÉSERVATIONS

Théâtre du Rond-Point 2bis, avenue Franklin D. Roosevelt

75008 Paris

Réservation : 01 44 95 98 21

http://www.theatredurondpoint.fr

Du mardi au samedi à 20h30

Le dimanche à 15h30

ATTENTION: dernière, le 29 janvier L'auteur Auteur et metteur en scène de théâtre depuis quarante ans, Jean-Michel Rabeux, titulaire d’une licence de philosophie, a été successivement associé aux Scènes nationales des Gémeaux à Sceaux, de Cergy-Pontoise, de Villeneuve d’Ascq, dans la banlieue de Lille, et à la MC93 à Bobigny.

Il a été aussi conseiller artistique pendant deux saisons au Théâtre de la Bastille. Il a écrit notamment « L’Éloge de la pornographie », « Légèrement sanglant », « Nous nous aimons tellement », « Déshabillages »… Thème Jean Michel Rabeux et la comédienne Claude Degliame ont rencontré à Marseille une prostituée de soixante-dix ans, toujours en activité, qui leur a raconté sa vie et son métier. Ils ont porté ses mots sur le théâtre et l’ont baptisée Aglaé pour respecter son anonymat.

Points forts

1) Claude Degliame fait totalement corps – c’est le cas de le dire – avec son personnage. En petite nuisette et noirs croquenots, elle impose le personnage d’Aglaé avec une telle véracité qu’on a du mal à séparer le rôle de son interprète. Un très beau travail de comédienne.

2) L’originalité de ce texte, c’est qu’Aglaé a choisi délibérément ce métier. Elle dit être née pour lui et qu’il correspond pleinement et intimement à sa personnalité. Elle se revendique femme libre. En voilà une qui tapine loin des sentiers battus ! Elle n’en déteste pas moins les souteneurs et les lois.

3) Le spectacle est court, environ 1h10, et c’est une bonne idée. Bon nombre d’auteurs qui tirent à la ligne devraient s’inspirer du format retenu ici par Jean-Michel Rabeux.

Points faibles

1) Il ne suffit pas de poser des questions à une prostituée et de faire tourner un magnéto pour écrire un monologue de théâtre. Ce serait trop simple ! Le théâtre demande un décalage, une transposition, de la dramaturgie ou un enjeu artistique, un objectif intellectuel. Certes, ici, Jean-Michel Rabeux dispose d’un personnage original et de propos inattendus comme les affectionnent certaines émissions de télévision, genre « C’est mon choix ». Mais est-ce suffisant pour affronter la scène ?

2) Modulable, la petite salle Roland Topor au premier étage du Théâtre du Rond-Point a été complètement transformée pour l’occasion. Des tubes de néon pendent du plafond à la verticale ; ils resteront plus ou moins allumés pendant la représentation. Pour asseoir le public, on a installé une banquette très haute et peu profonde le long de trois murs ; des tabourets sont aussi disposés dans la salle. Claude Degliame évolue dans tout cet espace. Où sommes nous ? Dans un bar de nuit ? Dans un bobinard new-look ? Sur un plateau de télévision? Ce qui est sûr, c’est que le public est mal assis et l’acoustique très discutable.