L'Afrique de l'Est menacée de la plus grande famine depuis 20 ans

Atlantico : Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU a lancé un appel courant février pour récolter 825 millions de dollars et 1,6 milliards de dollars afin d'aider respectivement la Somalie et le Soudan du Sud, les deux pays les plus vulnérables face au risque de famine qui se profile suite au nouvel épisode de sécheresse qu'a connu la région. Quelle évaluation peut-on faire de la situation sur place ?

Serge Michailof : La situation dans ces deux pays est absolument dramatique. Une nouvelle sécheresse, analogue à cellee de 2011, a frappé toute la corne de l'Afrique, ainsi que le Yemen et le nord du Nigéria. Mais ce sont avant tout les guerres civiles locales qui amplifient l'impact de ces sécheresses et en font des catastrophes de très grande ampleur : guerre civile en Somalie avec les Chababs ; guerre de sécession au Soudan qui a conduit à la création d'un nouvel Etat, le Sud Soudan, qui s'est révélé être un État failli dès sa création, puisqu'une guerre civile à base politico-ethnique a été déclenchée pratiquement pour son indépendance ; conflit lié à l'insurrection de Boko Haram au Nord du Nigéria ; et enfin guerre civile du Yemen qui correspond aussi à un affrontement indirect entre l'Iran chiite et l'Arabie saoudite sunnite.

Au point de départ, toutes ces régions sont extrêmement fragiles avec des pluies irrégulières dont l'irrégularité est déjà accentuée par le réchauffement climatique. Si les récoltes sont perdues en raison d'une pluviométrie insuffisante ou d'une mauvaise répartition des pluies, les conséquences -indépendamment des conflits - sont déjà graves dans la mesure où cette situation provoque, outre une crise alimentaire, une paupérisation générale de la population rurale. Celle-ci est en effet, en général, obligée de vendre ce qu'il lui reste de bétail pour acheter des céréales, ce qui a une incidence pendant 3 à 5 ans sur ses conditions de vie et sur la nutrition des enfants. Ces populations étaient donc tout juste en train de récupérer de la sécheresse de 2011 lorsque cette nouvelle sécheresse est intervenue. Dans ces conditions, ces populations coupent les derniers arbres qui ont survécu sur leurs terres pour en faire du charbon de bois afin de gagner trois sous, ce qui accroit encore le processus de désertification. Mais évidemment, l'absence d'Etat organisé dans ces régions, les pillages et destructions de villages et de marchés, l'impossibilité d'accéder à de nombreux villages, et enfin l'insécurité généralisée rendent le ravitaillement des populations extrêmement difficile. Dans ce type de contexte, les enfants sont les premières victimes car la sous-alimentation favorise quantités de maladies hydriques avec diarrhées, choléra et bien sûr aussi paludisme et rougeole.

260 000 personnes ont été victimes d'un précédent cas de famine dans la corne de l'Afrique en 2011. Est-ce que la communauté internationale saura tirer les leçons de 2011 ? Est-ce que les sommes d'argent précédemment citées seront bien utilisées ?

La distribution de l'aide alimentaire dans ces régions est une tâche très difficile et extrêmement dangereuse. Les problèmes logistiques sont compliqués car faute d'entretien, les routes rurales ont souvent disparu et certaines zones sont ainsi inaccessibles. Mais le vrai problème est l'insécurité et la présence des groupes armés dans la mesure où, dès que l'on sort des grands centres urbains, il n'y a plus d'autorité étatique. Or l'aide alimentaire représente un enjeu financier et de pouvoir considérable pour les milices et groupes armés. Les agences qui se chargent de sa distribution doivent parfois accepter, sous peine de ne pouvoir accéder à certaines régions ou de se faire piller, d'abandonner une partie de l'aide alimentaire à ces groupes qui ensuite la revendront. Les détournements sont ainsi fréquents, de même que les pillages de stocks ou de camions. De manière générale, le "coulage" est ainsi quasi inévitable et les critiques internationales fréquentes. Mais j'aimerais voir ces même critiques risquer leur vie sur des pistes impossibles où, à chaque check point, on risque le kidnapping ou la rafale de kalash....