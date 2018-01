Afrin : l’étonnante opération à haut risque entreprise par la Turquie en Syrie

Pressenties depuis plusieurs semaines, annoncées depuis plusieurs jours, l’attaque de la Turquie sur la région d’Afrin a débuté dans la nuit de vendredi à samedi par le pilonnage de positions tenues par les rebelles kurdes du PYD – tant par des moyens aériens que par l’artillerie – et par des tentatives d’incursion semble-t-il repoussées pour l’instant. Selon plusieurs sources, ces dernières tentatives seraient plus le fait des milices connues sous le nom d’Armée Syrienne Libre, et soutenues par la Turquie, que des forces turques proprement dites.

Ce nouveau développement du conflit syrien survient dans une conformation particulièrement périlleuse et interroge les réelles motivations de Recep Erdogan, le maître sans partage de la « nouvelle Turquie ». En termes de politique extérieure, l’opération est en effet risquée pour Ankara.

D’une part, les Kurdes syriens du PYD sont soutenus par les Etats-Unis dans leur lutte contre les diverses factions islamistes. Autrefois, il s’agissait de contrer l’Etat islamique ; désormais il s’agit de combattre les diverses branches des rebelles prétendument « modérés » – Ahrar al-Sham et Hayat Tahrir al-Sham anciennement connu sous le nom de Front Al-Nosra affilié à Al-Qaïda. Erdogan, soutien de toujours des islamistes, a averti que les instructeurs américains, membres des forces spéciales, opérant sous l’uniforme des YPG – les forces armées du PYD – pourraient être pris pour cible dans le canton d’Afrin mais également plus à l’Est, au Rojava (région de Kobané).

Un blanc-seing russe ?

D’autre part, les forces russes sont également présentes dans ce canton d’Afrin et surtout – elles gardent une maîtrise totale de l’espace aérien syrien, maîtrise renforcée par la mise en place de missiles S400 à proximité de la base de Tartous. En outre, l’Armée Arabe Syrienne – force légitime du pays au service du président Assad – a également annoncé qu’elle abattrait tout appareil militaire turc pénétrant dans son espace aérien. Dans ces conditions, Il est hautement improbable que l’opération n’ait pas bénéficié d’un assentiment au moins tacite donné par le pouvoir russe, en dépit des avertissements de façade lancés par Sergeï Lavrov contre toute incursion turque. Il n’empêche que sur le terrain, la situation pourrait être tout autre que dans les alcôves d’ambassades et que des accrochages se produisent.

Bien évidemment, l’appareil d’Etat turc qui mène une politique viscéralement anti-kurde ne pouvait tolérer plus longtemps la perspective d’une région autonome sous l’égide du PYD dans le nord de la Syrie. C’est d’ailleurs sous la bannière de la lutte contre le « terrorisme » qu’Ankara a placé son opération. Jusqu’à présent cependant, la Turquie avait réussi à conjurer cette possibilité par l’emploi de voies politico-diplomatiques plus que militaires. L’agression d’Afrin apparaît donc plutôt comme un aveu d’impuissance de la part d’une Turquie plus isolée que jamais, que comme une démonstration de force. De plus, Ankara prend le risque très palpable de voir à nouveau le conflit se propager sur son propre territoire : la destruction opérée par l’armée turque des centres urbains comme Sirnak, Nusaybin ou Cizre n’a nullement atteint la guérilla du PKK, idéologie et militairement proche du PYD.