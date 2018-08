Afghanistan : ce à quoi tentent d’aboutir les négociations secrètes entre les Talibans et les États-Unis

Atlantico : Une ligne de dialogue directe a été ouverte entre les Etats-Unis et les Talibans. Dans l'optique d'un accord, et d'un retour au pouvoir -dans un gouvernement de coalition- des talibans, l'armée américaine pourrait-elle enfin quitter le territoire afghan ? Quelles sont concrètement les chances d'une résolution au conflit actuel qui oppose Américains et pouvoir central d'Ashraf Ghani aux talibans (et donc de voir les Américains sortir du bourbier afghan ?) ?

Jean-Sylvestre Mongrenier : De prime abord, il importe de rompre avec cet emploi abusif du terme de « dialogue » pour désigner des discussions ou négociations d’ordre diplomatique, sur fond de guerre et de terrorisme.

Un dialogue est une forme de dialectique entre sages et philosophes qui, en quête de vérité, confrontent leurs opinions, avec pour présupposé l’idée selon laquelle l’alter ego pourrait avoir raison. Pour prendre une image, cela revient à frotter des silex l’un contre l’autre afin de produire des étincelles de vérité (voir le « dialogue socratique »). Le terme renvoie à la vie de l’esprit et il est inadéquat pour parler de questions temporelles qui relèvent, elles, de l’ordre de la chair. Il semblerait inapproprié de parler de « dialogue à propos d’une rencontre entre les PDG de deux sociétés discutant d’une possible fusion de leurs groupes, ou du partage des marchés. Pourquoi donc employer ce terme dans le domaine de la politique des Etats, de la diplomatie ou de la stratégie générale? Soyons pascaliens et distinguons l’ordre de la chair de l’ordre de l’esprit. Le terme de « tractations », utilisé dans la dernière question, est très bien..

Autre question de vocabulaire : faut-il parler de « bourbier » ? Par la force des choses, à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001, l’Afghanistan est devenu l’un des fronts de la lutte contre le terrorisme et l’islamisme, parce que les Talibans, au pouvoir depuis 1996, avaient accueilli Oussama Ben Laden et Al-Qaïda, et, ensuite, refusé de l’expulser. A la différence de l’Irak (2003), source de dissensus à l’intérieur du camp occidental et de la « communauté internationale », l’intervention en Afghanistan (octobre 2001) a été l’objet d’un fort consensus international : ce n’était pas une guerre choisie mais une « guerre de nécessité ». Dans le relatif optimisme historique qui régnait encore au début des années 2000, l’objectif politique global – i.e. une forme de « nation building » qui permettrait à l’Afghanistan de vivre en paix, sous un gouvernement décent, et d’engager un processus de développement -, était trop ambitieux. Nous n’en sommes plus là depuis longtemps déjà.

Sous l’Administration Obama, cette guerre contre-insurrectionnelle (« gagner les cœurs et les esprits ») s’est transformée en opération de contre-terrorisme : soutenir le pouvoir central et d’empêcher la reconstitution en Afghanistan d’un centre nerveux du terrorisme mondial. Les opérations sont doublées par une « guerre au scalpel », au moyen de drones, de forces spéciales et d’élimination ciblée des chefs djihadistes. Cela requiert une présence continue, militaire et autre, le défi consistant à tenir des positions, sans se laisser absorber par la tactique et consumer des ressources trop importantes. Il faut se garder d’une vision technique de la guerre (à l’instar de l’installation électrique qui doit être réparée en temps et en heure voulus), ou d’une approche de type coûts/profits. Dans ce type de guerre, les termes de victoire ou de défaite sont difficiles à définir. Si les Talibans ne peuvent être annihilés, ils sont trop faibles pour reprendre le contrôle de Kaboul et de la totalité du territoire. Du moins tant que le gouvernement afghan est soutenu par les Occidentaux. L'amorce de discussions directes entre Américains et Talibans, sur laquelle nous reviendrons dans la question suivante, s’inscrit dans ce contexte.

Il y a quelques mois les talibans s'étaient prononcé en faveur de l'ouverture d'un dialogue avec Washington. Les autorités américaines les avaient renvoyés vers le pouvoir central afghan. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui dans la rhétorique américaine ? Quelle est la position du gouvernement de D'Ashraf Ghani et d'Abdullah Abdullah sur la question ?

Quant aux discussions directes, n’allons pas trop vite en besogne. D’une part, l’Administration Obama avait précédemment tenté d’ouvrir un processus de ce type. Sans succès. D’autre part, nous ne sommes qu’au début du processus. De fait, une délégation diplomatique américaine conduite par Sarah Wells, sous-secrétaire d’Etat adjoint en charge de l’Asie centrale et de l’Asie du Sud, a rencontré des émissaires talibans à Doha (Qatar). Selon les informations qui ont filtré, les Talibans, du moins leurs émissaires, auraient accepté la possibilité d’une présence militaire américaine e Afghanistan dans le cas où : 1) ils seraient intégrés dans le jeu politique normal. 2) La nouvelle assemblée qui résulterait de ce processus accepterait cette aide militaire américaine. On comprend que tout cela est très hypothétique et relève de discussions exploratoires. Peut-être y verrons-nous plus clair après les prochains pourparlers, prévus avant la date 24 août. Il n’est pas question d’un retrait américain précipité.

En l’état des choses, il y a bien de nouvelles virtualités : les émissaires talibans n’exigent pas le départ des Américains et de leurs alliés avant toute ouverture des négociations ; les Américains accepteraient de négocier directement avec les Talibans, par-dessus la tête du gouvernement afghan, et de discuter de la présence militaire. En fait, il n’y a pas de « rhétorique américaine » dans cette affaire, le Département d’Etat n’étant guère loquace. Précédemment, Washington refusait l’idée de pourparlers directs avec les Talibans parce qu’une telle éventualité minerait la position et la légitimité du gouvernement afghan. Sur ce point, il faut dire que si la vie politique afghane n’est évidemment pas satisfaisante au regard des critères démocratiques et libéraux, les efforts conduits depuis 2001 ne sont pas négligeables. Avec l’accord de la Loya Jirga, la « grande assemblée » intertribale, une constitution a été adoptée en 2003. L’année suivante, Hamid Karzaï - un notable pachtoune réputé modéré et surtout opposé aux Talibans qui recrutent principalement dans les zones pachtounes – était élu président. En 2005, de premières élections législatives ont été organisées. Depuis, le processus électoral est à peu près respecté. Toutefois, les rivalités ethniques et confessionnelles (Pachtounes/Tadjiks et Sunnites/Chiites, si l’on schématise) ainsi que le jeu des tribus et des chefs de guerre, sur fond de narcotrafics et de corruption généralisée, limitent drastiquement l’autorité et le pouvoir effectif de l’Etat central.

A Washington, certains semblent donc penser qu’il faut reprendre la main sur ces négociations, et ne plus attendre un accord inter-afghan, au risque de fragiliser l’Etat central. Le (très relatif) succès d’un cessez-le-feu à la mi-juin - assumé par le président afghan, Ashraf Ghani -, a permis l’ouverture de pourparlers à Doha. La présidence ainsi que le chef du gouvernement, Abdullah Abdullah, sont donc impliqués dans l’affaire, mais ils ne se laisseront pas purement et simplement évincer de la suite du processus. Le changement d’attitude de part et d’autre pourrait s’expliquer par la montée en puissance de l’« Etat islamique » (Daech), auteur de nombreux attentats sanglants ces derniers mois. Les Talibans, qui n’ont pas les moyens de reprendre le pouvoir à Kaboul, craindraient de voir une partie de leurs forces rallier l’« Etat islamique », la surenchère et l’extrémisme les privant de leur substance vive (une prime au plus sanglant). Quant aux stratèges américains, ils cherchent à dissocier les fléaux, en introduisant un coin entre les insurgés qui combattent dans une optique locale d’une part (les Talibans), les djihadistes engagés dans une entreprise planétaire d’autre part (Al-Qaida et l’« Etat islamique »). In fine, selon les catégories de Carl Schmitt, l’enjeu est de séparer le « partisan tellurique », qui inscrit son combat dans le cadre limité d’un territoire, du partisan global mû par une hostilité illimitée (cf. Théorie du partisan, 1962).