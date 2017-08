Afghanistan : le mirage (très politique) de la collaboration entre l’Etat islamique et les Talibans

Décryptage

Corée du Nord Ces leçons tirées par la Corée du Nord qui l'ont conduit à ne jamais renoncer à l'arme nucléaire Selon les informations du Washington post, le régime nord-coréen serait désormais en mesure de faire peser une menace nucléaire sur le territoire américain.

Mickey's watching you Comment vos enfants sont espionnés par leurs applications Disney Selon un procès fédéral déposé fin de semaine dernière en Californie, Walt Disney Co. collecterait secrètement des informations personnelles sur certains de ses plus jeunes clients et partagerait ces données illégalement avec les annonceurs sans le consentement des parents. Tout cela grâce aux nombreuses applications de la compagnie.

Mangez des oeufs Pourquoi il faut continuer à manger des oeufs La presse s’émeut de la présence en France d’œufs « contaminés au Fipronil ». Gardons notre sang-froid, prenons du recul et… continuons à manger imperturbablement des œufs !

Dans l'ombre Ce que les planètes vagabondes nous apprennent de l’univers Une Terre sans soleil? C'est possible, et on en a observé. Les planètes vagabondes errent dans notre galaxie et nous dévoile bien des secrets sur la formations des système solaires.

Ca monte, ça monte Pourquoi la remontée de l’euro est insoutenable pour les pays de la zone euro... à l’exception de l’Allemagne Depuis la fin de l'année 2016, la valeur de l'euro a progressé de près de 15%, faisant passer la monnaie unique de 1.04 à un seuil proche de 1.18 USD ce 9 août.

DLC Le mythe des dates de péremption des médicaments Selon la réglementation, un médicament périme 5 ans après sa sortie d'usine. Mais en réalité, celui-ci peut tenir bien plus longtemps...

Série de l’été sur les héritiers Bruno Bich, l’héritier, tout faire pour protéger l’empire BIC des prédateurs Bic, c’est d’abord un stylo à bille, connu dans le monde entier, mais c’est aussi une entreprise qui continue d’être contrôlée et gérée par la famille. Le potentiel de développement va passer sous la responsabilité de la troisième génération.