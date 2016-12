Afghanistan : cet inquiétant rapprochement entre la Russie, l'Iran et... les talibans

Alors que le Canard Enchaîné a évoqué ce jeudi matin une possible alliance entre François Bayrou et François Fillon en vue de la présidentielle, l'hypothèse semble peu crédible.

Figure emblématique de la lutte contre le terrorisme, Jean-Louis Bruguière a vu défiler dans son bureau les principaux terroristes des trois dernières décennies. Il a été le premier observateur de l’évolution radicale du danger, du passage d’un terrorisme révolutionnaire européen à un terrorisme islamiste mondialisé, qui a conduit aux attentats du 11 septembre 2001 à New York, de 2004 et 2005 à Madrid et Londres, de 2015 à Paris et de 2016 à Bruxelles. Au travers de récits, d’expériences professionnelles et d’analyses, il explique pourquoi, contrairement aux idées reçues, Daech s’inscrit dans un continuum idéologique, sans rupture stratégique.