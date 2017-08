Afghanistan : ces raisons qui expliquent le maintien des forces américaines décidé par Donald Trump

Le gouvernement reçoit cette semaine les syndicats pour les dernières consultations avant de rendre un arbitrage définitif fin août sur la loi Travail. Une mesure qui entend donner plus de place au contrat collectif par rapport à la loi, à la réglementation et par rapport au contrat de travail.

Le surmenage, ou de façon plus générale, le stress au travail est pourvoyeur de plusieurs pathologies. La reconnaissance relative du burn-out, montre que bien que l'épuisement au travail est un cas avéré.

Comment faire la part des choses entre ce qui pourrait être qualifié de recherche obsessionnelle de la propreté et une attention raisonnable portée à l’hygiène ?

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

Le chef du Pentagone à Ankara pour des discussions sur la Syrie et l’Irak

Vuelta: Degenkolb, malade, quitte la course

Transfert/NBA: Kyrie Irving change de monture et part à Boston

Grève de trois jours des banques et assurances : Débrayage bien suivi, les clients lésés

Emmanuel Dupuy est président de l'IPSE (Institut Prospective et Sécurité en Europe). Spécialiste des questions de sécurité européenne et de relations internationales, il a notamment été conseiller politique auprès des forces françaises en Afghanistan. Il est secrétaire national chargé des questions défense de l'UDI.

Plusieurs enseignements peuvent ainsi être tirés des propos du Président américain. Le premier élément frappant reste le « narratif » employé par Donald Trump. Volontiers sur le registre du pragmatisme stratégique, notamment quand ce dernier évoque la « recherche d’un résultat honorable et durable, au regard des efforts consentis », Donald Trump semble indiquer clairement qu’il entend que le fardeau de la lutte contre le terrorisme soit désormais partagé par les alliés des Etats-Unis. On se souvient, dès lors, qu'il n’avait pas dit autre chose, le 25 mai dernier, lors de l’inauguration du nouveau siège de l’Otan à Bruxelles.

Au-delà, ce dernier en indiquant quels seraient les contours de la nouvelle « Stratégie pour l’Asie du Sud », nous livre également quelques signaux intéressants sur un possible changement de paradigme quant à la nature et la philosophie de l'interventionnisme américain.

Faisant fi des critiques quant aux résultats « mitigés » concernant l’efficacité de la présence américaine sur le terrain depuis 16 ans (2400 soldats américains tués, 20 000 blessés, 800 milliards de dollars dépensés dont 110 milliards dans des projets de reconstruction, fortement soumis à interrogation quant à leur portée), le Président américain a décidé de renforcer de 3900 soldats supplémentaires, l’actuel contingent de 8400 soldats - actuellement répartis dans plusieurs bases à travers le pays - Bagram, Kandahar, Jalalabad, Gardez, Laghman et à l'aéroport militaire de Kaboul.

Néanmoins, ce discours confirme les inflexions principales réclamées par le « quarteron » de généraux (le Secrétaire à la Défense, John Mattis, le nouveau chef de cabinet de la Maison Blanche, John Kelly, le Conseiller à la Sécurité national, Herbert Raymond McMaster, auquel s’ajoute le général John Nicholson, qui commande le contingent américain en Afghanistan). Tout semble s’être joué le week-end précédent, à l’occasion du séminaire tenu à Camp David. Durant celui-ci, le camp des « idéologues » , parfois mentionnés comme les nationalistes identitaires, partisans d’un repli d’Afghanistan, représentés notamment par Steve Bannon et le directeur de la CIA, Mike Pompeo, n’a pu faire valoir ses arguments en faveur d’un repli pur et simple d’Afghanistan.

Le discours prononcé lundi dernier, par le Président américain à Fort Myer, en Virginie, devant un parterre de militaires issu de toutes les composantes des forces armées américaines, peut sembler en effet, comme un revirement à 180 degrés, notamment si l’on se souvient que le 20 janvier dernier, soit quelques jours après son entrée en fonction, ce dernier n’hésitait pas à répéter que contrairement à son prédécesseur, il n’enverrait pas un soldat de plus en Afghanistan.

