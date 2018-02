L’affrontement des sédentaires et des nomades

Londres,

Le 11 février 2018,

Mon cher ami,

J’ai peu de temps, cet après-midi de dimanche, pour vous écrire. Mais je voulais vous poser une question qui me semble importante pour les débats que vous avez en France. Vous avez certainement entendu parler du livre de David Goodhart intitulé The Road to Somewhere: The New Tribes Shaping British Politics (La route qui mène quelque part: les nouvelles tribus de la politique britannique). Goodhart a publié son livre en mars 2017, deux mois après l’inauguration de Trump et neuf mois après le Brexit. La nouveauté de ses analyses tient à ce que ce représentant des libéraux (il est le fondateur du magazine Prospect) ne rejette pas les « déplorables » qui ont fait passer le Brexit ou voté Trump dans les ténèbres extérieures.

Il les prend au sérieux et commence par leur donner un nom positif - et vous allez voir où je veux en venir. Il les appelle, en anglais, les « somewheres »; tandis que les électeurs d’Hillary Clinton ou les partisans du Remain sont les « Anywheres ».

Un long détour pour vous poser ma question: comment traduiriez-vous ces deux désignations en français? La langue anglaise a une extraordinaire flexibilité et l’on peut facilement y transformer des adverbes en noms. Mais direz-vous en français « les quelque part » et les « nulle part »? Cela ne serait pas compris, surtout si vous faisiez l’accord au pluriel, comme l’anglais peut le faire. Quels termes alors utiliser? J’ai regardé sur internet s’il y avait des compte-rendus, mais soit les auteurs francophones contournent la difficulté (« les Anywhere »); soit ils inventent des mots qui ne passent pas (par exemple « nullepartiste » et quelquepartiste »). Faut-il parler des « enracinés » et des « déracinés ». Je me disais que le mieux serait sans doute de parler des «sédentaires » et des « nomades ». Qu’en pensez-vous? Etant bien entendu que les nomades sont élitistes et les sédentaires tendent au populisme. Mais, en anglais, parler de « somewheres » et d’ « anywheres » est assez neutre, avec même une coloration positive pour les premiers, un peu comme « sédentaire ».

La force est l’originalité du libre de David Goodhart, c’est qu’il ne croit pas que l’on puisse ignorer les aspirations des sédentaires. A la différence de bien des commentateurs libéraux des élections de 2016, Goodhart pense qu’il est nécessaire, politiquement, de trouver un compromis, de sceller un pacte entre les sédentaires et les nomades. Pour lui, l’élitisme est autant une impasse que le populisme. Dans la préface à l’édition de poche de son ouvrage, il constate bien le résultat des élections de 2017: Macron, qu’il appelle un « nomade fier de l’être » a largement battu la candidate des sédentaires. Theresa May a raté la majorité absolue (même si Goodhart, à la différence de beaucoup de commentateurs, met en valeur la capacité de Madame May à attirer à elle 60% des ouvriers ayant voté UKIP, contre seulement 18% pour le Labour). Et, enfin, malgré un sévère recul, Angela Merkel a réussi à garder la main sur le jeu politique allemand. Mais, ajoute justement Goodhart, Ni Macron ni Corbyn n’ont la solution pour leur pays. Et vous conviendrez avec moi de la faiblesse de l’accord que vient de signer Angela Merkel avec les sociaux-démocrates pour reconstituer une « Grande Coalition».