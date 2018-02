L'affectation des meilleurs élèves de l'ENA "là où le pays en a le plus besoin" est-elle un voeu pieu ?

Atlantico : "Il était de tradition que les élèves sortis les mieux classés de l'ENA​ choisissent les prestigieux grands corps qui sont parfaitement estimables, c'est l'Inspection des Finances, c'est le Conseil d'Etat, c'est la Cour des Comptes, ce sont les différents corps d'inspection. On considère qu'il faut envoyer les meilleurs là ou le pays en a le plus besoin, sur les sujets prioritaires du gouvernement, sur la santé, le logement, l'éducation, dans les territoires les plus en difficulté." Ce sont par ces mots que le porte parole du Gouvernement, Benjamin Griveaux venait préciser les contours de la réforme de l'ENA souhaitée par le président de la République.

Quelles pourraient être les conséquences d'une telle réforme ? Ne peut on pas y voir un "risque" de voir un renforcement de l'esprit de corps des plus hauts grades qui viendront ainsi "mailler" l'ensemble de l'administration ?

Didier Maus : Comment modifier l’affectation des élèves à la sortie de l’ENA ? La question n’est ni nouvelle ni facile. Le principe républicain d’égalité, fondé sur l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, implique que les élèves de l’ENA, comme tous ceux des autres écoles de service public (école des commissaires de police, école des impôts, école de la santé publique…) ou de Polytechnique et de Saint-Cyr (et des autres écoles militaires) choisissent leur première affectation en fonction de leur rang de sortie. C’est la seule solution objective et acceptables par tous. Ensuite l’évolution des carrières, les souhaits personnels, les qualités des uns et des autres se chargent de modifier la situation de départ.

La difficulté centrale de l’ENA tient à l’existence des « Grands corps ». Pouvoir choisir à la sortie de l’école le Conseil d’État, l’Inspection des finances ou la Cour des comptes offre un double avantage : une plus value financière et de beaucoup plus grands possibilités d’accéder à des postes prestigieux, publiques ou privés, ou très proches du pouvoir. Il n’est pas certain que l’intérêt général y trouve son compte – c’est en tout cas l’opinion de M. Macron, pourtant un des plus brillants représentants de cette « élite » -, mais les stratégies individuelles certainement.

Plusieurs gouvernements ont essayé de modifier les règles du jeu. Nicolas Sarkozy, qui n’avait pas une considération gigantesque pour la très haute fonction publique, n’a pas réussi à aller au bout de sa démarche. La conjonction des habitudes et de vrais obstacles juridiques l’en ont empêché.

Que M. Macron estime qu’il serait logique d’affecter « les meilleurs esprits » dans les ministères les plus difficiles relève du bon sens. Son discours devant la Cour des comptes le 22 janvier a été très clair. Mais au-delà de l’énoncé du problème, quelles solutions ?