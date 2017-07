"Il y a des affaires que l’on souhaiterait n’avoir jamais vécues" : le "Japonais cannibale", ce cas qui a écœuré les plus endurcis des flics de la Crim'

La rupture amoureuse est l'une des expériences les plus éprouvantes traversées dans une vie. Quelles sont les périodes critiques de la vie de couple qui rendent plus vulnérable à une séparation ? Comment repérer les signes avant-coureurs ? Extrait de "La rupture amoureuse" de Marcel Bernier et Marie-Hélène Simard aux Editions Eyrolles (2/2).

Les aides Pac ont fait la Une de l’actualité agricole cette semaine, et cela à plusieurs niveaux : retards de paiement des aides en cours, inquiétudes sur le devenir des bio ou pour les zones défavorisées. Les oreilles du ministre de l’Agriculture de François Hollande, Stéphane Le Foll, sifflent sous les critiques, et l’actuel, Stéphane Travert, a un travail monumental en vue s’il veut éviter d’être submergé.

Le Centre national pour le SSPT estime 10 femmes sur 100 et quatre hommes sur 100 développeront le syndrome de stress post-traumatique à un certain moment de leur vie et peuvent subir des cauchemars. Jusque-là le SSPT était traité avec des médicaments (anxiolytiques, hypnotiques) ou avec la méthode dite de "l'exposition" (qui confronte le patient au traumatisme à l'origine des cauchemars) avec une efficacité plutôt modérée. Intervient alors la thérapie par répétition d'imagerie mentale visuelle ou IMV inconnue en France jusqu'en 2014 et dont l'efficacité a été mainte foi prouvé outre Atlantique.