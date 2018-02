Affaires, moralisation ou dénonciation de la République du soupçon : quand l’angélisme moral conjugué avec un relativisme absolu conduit aux désillusions permanentes

Atlantico : Alors que LREM a pu bâtir son image sur l'idée du renouvellement de la vie politique et de la moralisation, le gouvernement semble actuellement en difficulté pour se positionner "justement" dans le cadre de l'enquête qui vise Gerald Darmanin. Dans quelle mesure l'efficacité recherchée pour la moralisation pourrait-elle plutôt résulter de la mise en place de véritables contrôles à priori et d'une sanction particulière réservée aux responsables politiques ?

Jean-Philippe Vincent : Je ne suis guère favorable, en principe, au contrôle a priori. Le « screening » à l’américaine, ça fait un peu frémir. Ca n’est d’ailleurs pas un « screening moral », mais un filtrage destiné à sélectionner le politiquement et le moralement correct. Ca fait frémir ! Le contrôle a posteriori, quoique très imparfait, me semble le seul à préserver la liberté, ce qui pour un conservateur libéral comme moi est quand même important. Certes, les résultats ne sont pas parfaits. Mais, ni l’homme ni la société ne sont parfaits.

La recherche de l’angélisme moral conjuguée – très curieusement – avec un relativisme absolu conduit à des désillusions permanentes qui exaspèrent les Français. En définitive, en démocratie, la seule sanction efficace vient du peuple et s’appelle : défaite électorale. Pour survivre politiquement dans la durée en démocratie, il faut avoir une éthique : Charles de Gaulle, Georges Pompidou, Ronald Reagan et Margaret Thatcher l’ont montré. Un peu de morale victorienne, ça ne ferait aucun mal en France. Peut-être est-ce d’ailleurs ce que les Français attendent vraiment : « une réforme intellectuelle et morale », pour reprendre le titre du grand livre de Renan.