Affaire Khashoggi : nouvelle perquisition au consulat saoudien

Il est aussi utile de rappeler le parcours de ce journaliste atypique pour comprendre ce qui peut avoir conduit à ce drame présumé.

Né en 1958 à Médine dans une grande et riche famille saoudienne, il sort diplômé de l’Université d’État d’Indiana (États-Unis) en 1982. Il travaille alors pour différents journaux saoudiens et gravit rapidement les échelons. Parallèlement, il aurait adhéré aux thèses de la confrérie des Frères musulmans qui était alors très influente dans le Royaume après avoir été chassée d’Égypte par le président Nasser dans les années 1960. C’est elle qui aurait introduit en Arabie saoudite le salafisme comme outil politique car les wahabites n’étaient au départ que des idéologues ne s’occupant que du domaine religieux.

Khashoggi aurait aussi été recruté par le prince Turki bin Faisal Al Saoud (connu sous le nom de Turki Al-Fayçal), le puissant chef des services secrets saoudiens, le Al Mukhabarat Al’Ahmmah. Pour lui, il aurait alors mené de nombreuses missions en Afghanistan, au Soudan, en Algérie, etc. en utilisant son métier de journaliste comme couverture. Il a d’ailleurs rencontré à plusieurs reprises Oussama Ben Laden en Afghanistan et au Soudan. Pour mémoire, Oussama Ben Laden était "traité" par les services secrets saoudiens en coopération avec l’Inter-Services Intelligence (ISI) pakistanais depuis le début des années 1980 pour acheminer des combattants étrangers pour mener le djihad contre les Soviétiques en Afghanistan via le "bureau des services" (Maktab al-Khadamāt, MAK) d’Abdullah Azzam, un religieux palestinien membre des Frère musulmans.

Quand Turki Al-Faycal quitte son poste de chef des services secrets saoudiens le 1er septembre 2001 dix jours avant les attentats déclenchés par Al-Qaida aux États-Unis, Khashoggi suit son mentor - officiellement comme attaché de presse - en Grande-Bretagne où ce dernier est affecté comme ambassadeur de 2003 à 2005 puis à Washington lorsqu’il occupe brièvement la fonction de chef de mission diplomatique aux États-Unis de 2005 à 2006. Khashoggi gardera toujours une grande admiration pour ce prince.

Al-Faycal alors retiré de la vie politique, Khashoggi continue son métier de journaliste en Arabie saoudite. En 2011, ses écrits sont très favorables aux "printemps arabes" (en Tunisie, en Libye et en Égypte) au minimum encouragés par les Frères musulmans. Or ces derniers ne sont plus les bienvenus dans le Royaume depuis 1991 en raison de leur opposition à l’intervention occidentale dans la guerre du Koweït (la présence de "forces impies" en terre d’islam les insupporte.)

Mais il faut attendre décembre 2016 pour que Khashoggi soit interdit d’exercer pour - officiellement - avoir osé critiquer la candidature de Donald Trump à la présidentielle... Ne se sentant plus en sécurité en Arabie saoudite et peut-être prévenu de la grande purge qui surviendra en décembre 2017 à l’initiative de Mohammed Ben Salmane (MBS), prince héritier et nouvel homme fort du Royaume, il quitte le pays en septembre 2017 et se réfugie aux États-Unis où il devient chroniqueur pour le Washington Post.