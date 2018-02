L’affaire Hulot à l’ère de la grande confusion du #BalanceTonPorc : qui sait encore donner du sens au moloch politico-médiatique ?

Atlantico : Tandis que le mouvement #Metoo prenait naissance aux Etats-Unis suite à la longue enquête réalisée par le New Yorker et consacrée à Harvey Weinstein, sa version française naissait suite aux accusations de Sandra Muller, aujourd’hui poursuivie pour diffamation, à l'encontre d'Eric Brion, sur son compte Twitter. Un mouvement qui a pu être soutenu notamment par Marlene Schiappa ou Nicole Beloubet. Dans quelle mesure le mouvement français a-t-il pu produire une grande confusion sur cette question ?

En réfutant les accusations une journée avant leur publication, Nicolas Hulot ne participe-t-il pas lui-même à cette confusion en ouvrant une fenêtre de 24 heures d'emballement médiatique alors que les "révélations" sont encore inconnues ?

Eric Deschavanne : Vous avez raison de marquer la différence : l’affaire Weinstein est une véritable affaire de harcèlement sexuel, dévoilée par une authentique enquête journalistique. A l’inverse, les propos dont s’est plainte Sandra Muller, qui fut à l’origine du #balancetonporc, ne sont objectivement pas assimilables à du harcèlement, puisque qu’il n’y eut aucun caractère répétitif et qu’il n’existait aucun rapport d’autorité entre elle et le prétendu « harceleur ». On assiste en l’occurrence à l’alliance infernale du populisme médiatique (cette tendance des médias à relayer complaisamment les buzzs partant des réseaux sociaux) et de la politisation de l’intime à laquelle se livre le néo-féminisme.

Cela dit, je ne crois pas qu’on puisse pousser très loin l’opposition des situations françaises et américaines, dans la mesure où les phénomènes de mode idéologique et d’emballement médiatique sont les mêmes des deux côtés de l’Atlantique – l’Amérique donnant d’ailleurs le ton en matière de « politiquement correct ». La « confusion », en matière de politisation et de médiatisation de l’intime, est structurelle : on s’efforce de produire de la transparence et un discours simple dans un domaine opaque et ambigu par essence. Au sein de la zone grise que l’on entreprend d’explorer, et qui s’étend du viol au rapport de séduction heureux et harmonieux, tous les cas de figure et toutes les interprétations sont possibles. En matière de harcèlement sexuel, la confusion est du reste d’ores et déjà inscrite dans la loi française depuis 2002 - la réécriture de la loi ayant délibérément omis de donner de la notion une définition précise et rigoureuse.

Nous sommes donc je pense, pour le meilleur et pour le pire, durablement voués à la confusion des problèmes, de l’information et de la discussion. Pour le meilleur, parce cette confusion permet en effet de débattre de questions dont on ne débattait pas auparavant, et de mettre au jour quelques injustices. Pour le pire, on le voit tous les jours, parce que l’objectivité, la mesure et l’honnêteté intellectuelle ne sont pas les points forts des médias et des idéologues qui, sur ce sujet, travaillent main dans la main.