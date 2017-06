L’affaire Ferrand oblige Macron à accepter un big bang moral, et ça n’a rien avoir avec la politique. Relisez vite Machiavel ...

La loi de moralisation, rebaptisée au dernier moment « loi pour la confiance », a été présentée par François Bayrou comme la loi la plus importante de ce début de quinquennat. On veut bien le croire, puisque c’est le premier projet.On veut bien le croire parce que c’est la perspective de ce projet qui avait scellé l’alliance entre François Bayrou et Emmanuel Macron. C’est donc ce projet demandé par le président du Modem, qui lui a permis d’obtenir un poste de ministre d’Etat.

Le projet Bayrou est donc trèsimportant parce que le gouvernement pense que face à l’affaire Richard Ferrandqui éclabousse tout le mouvement En Marche, cette loi peut calmer le jeu.

Une fois qu’on a dit cela, on n’a rien dit, parce que cette loi de moralisation ne servira àrien.

Elle est confuse,floue et radicale, donc compliquée. Il faut moraliser le comportement politique, ok. Mais comment surveiller,contrôler et empêcher les débordementssystémiques et contaminants ?Il faudra dessiner la frontière entre la morale et la politique, entre la vie privée et la vie publique, entre l’ambition de faire entrer la sociétécivile et de tout faire pour que cette société civile ne puisse pas respirer dans l’hémicycle.

Les conflits réels ou potentiels relatant les petites et grandes combines pour contourner la loi vont«feuilletonner » pendant tout le quinquennat. Pas d’emplois familiaux, d’accord, mais de quelle famille parle-t-on ? De la famille officielle,illégitime ou recomposée ? Pas de cumul avec une activité professionnelle, mais de quelle activité parle-t-on ? L'enseignement oui, mais la médecine non, et le chef d’entreprise qu'on a incité à se présenter pour qu’il nous apporte sa lecture de la situation ne pourra plus exercer. Si son entreprise est petite, elle mourra. La majorité des chefs d’entrepriseélusdéputés sera en faillite au bout de 6 mois.Ça n’est évidemment pas le but.

Le risque de cette loi est d’accoucher d’une usine à gaz qui sclérosera l’activité et freinera la modernité. Pas de fou, pas d’aventurier, pas d’inventeur.

Cette loi de moralisation est de même essence que le principe de précaution que Jacques Chirac, dans un excès de démagogie, avait offert aux écologistes.Le principe de précaution a sclérosé l'expérimentation et l'innovation dans tous les domaines. Et si la France est une mined’intelligence, cette intelligence s’est expatriée à l’étranger.

Au-delà des risques de coups de freins, cette loi contient évidemment des menaces d’inquisitions. Tout savoir et savoir tout sur tout le monde, quel programme. Jamais Robespierreau début de son parcours n avait imaginé tomber dans un régime de la Terreur aussi brutalement. Danton l’avait prévenu et il en est mort.

Le projet présenté par François Bayrou est évidemment dangereux parce que, dans le climat anxiogène actuel, cette loi permet tout et n’importe quoi.