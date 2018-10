Sarkozy renvoyé en correctionnelle : quelle attention les Français prêtent-ils encore aux affaires ?

David Nguyen: Depuis 1958, l'Ifop mesure chaque mois la popularité présidentielle avec le JDD, ce qui nous permet de mesurer l'impact immédiat de toutes les affaires, du Rainbow Warrior jusqu'aux diamants de Bokassa en passant par l'EPAD, Cahuzac ou Benalla.

Si on cherche un fil rouge en observant toutes les affaires, on constate que les séquences les plus déflagratoires sont celles qui impliquent de l'argent public . Avec l'affaire Cahuzac, François Hollande perd 12 points de popularité entre février et avril 2013, alors que l'affaire du Rainbow Warrior, qui a conduit à la mort d'un membre de Greenpeace avec l'implication des services secrets français, n'a quasiment eu aucun impact sur la popularité de François Mitterrand. L'affaire des Diamants de Bokassa, qui est encore évoquée aujourd'hui comme une véritable tâche sur le quinquennat de Valéry Giscard d'Estaing, n'a pas eu non plus à l'époque d'impact sur sa popularité. L'affaire Benalla vient contredire ce lien entre argent public et chute de popularité présidentielle, car on observe une baisse brutale de la popularité d'Emmanuel Macron durant l'été. Cependant cette chute s'est opérée jusqu'en septembre et s'est aujourd'hui stabilisée. Elle me semble davantage s'expliquer par un enchaînement de déreglements : hésitation sur le prélèvement à la source, démission de Nicolas Hulot, chiffres de croissance décevants et affaire Benalla. Bien sûr, il ne faut pas se baser uniquement sur la cote de popularité mensuelle des présidents pour mesurer l'impact d'une affaire sur le long terme. Les traits d'image peuvent se modifier à ces occasions et avoir des répercussions plus tard, lors d'élections.