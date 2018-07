Affaire Benalla : et Libération enfonça un dernier clou dans le cercueil de Macron !

Alors que des secteurs entiers ont disparu dans le tissu industriel français, des solutions existent. Loïk Le Floch-Prigent évoque avec optimisme les opportunités au coeur de l'Hexagone : le levier humain, technique, technologique et financier. Extrait de l'ouvrage de Loïk Le Floch-Prigent, "Il ne faut pas se tromper, pour en finir avec les idées reçues sur l'énergie et l'industrie", publié chez Elytel Editions (2/2).

La Gilded age, l’époque de la construction de la puissance économique américaine qui a vu beaucoup de grandes fortunes se constituer, était aussi un âge d’inégalités record outre-Atlantique. Depuis, le profil des "super-riches" a considérablement évolué, s'adaptant à la mondialisation - à ses nouveaux horizons et nouvelles contraintes.

La "Loi mobilités" présentée vendredi par Nicolas Hulot et Elisabeth Borne s'attaque frontalement à l'utilisation de la voiture. L'objectif étant, selon le projet, d'encourager une "France sans voitures".

Le député de la majorité Guillaume Chiche a déposé en urgence une proposition de loi pour étendre la PMA aux femmes seules et aux couples de femmes. Or, il n'y a pas consensus sur ce sujet en France.

Les vegans inquiètent de plus en plus les éleveurs, mais aussi les bouchers-charcutiers qui ont été reçus récemment par le ministre de l’Intérieur suite à de nombreux actes de vandalisme. Qui sont vraiment ces vegans ? Décryptage de ce qui est devenu en quelques années un véritable phénomène de société.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

12h44 Neymar à l'AFP: "Je ne voulais plus voir de ballon" après le Mondial AFP

La relation entre Ouattara et moi «résiste aux intempéries d’entourages quelquefois excessifs» ( Soro) - APA - 22 Juil.let 2018

Centrale EDF de Richemont : une explosion et un énorme nuage de poussière

En savoir plus

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

PS : Et le Journal du Dimanche révèle qu'après l'éclatement de l'affaire, Macron a téléphoné à Benalla ! Quand on vous disait qu'ils étaient proches, très proches…

Maintenant c’est Libération qui, à son tour, bénéficie de l’aide providentielle de « Gorge Profonde ». Il faut lire attentivement l’éditorial que Laurent Joffrin consacre à l’affaire. Il note – et c’est l’évidence » - qu’Emmanuel Macron est protégé par des dizaines de policiers spécialisés. Quel besoin avait-il d’un Alexandre Benalla ? Sauf à ce qu’il rende des services particuliers…

Bruno Roger-Petit ment. Les services de l’Élysée mentent. Et comme lors du Watergate, leurs mensonges s’effondrent les uns après les autres.

À l’Élysée, ou place Beauvau, il y a une « Gorge Profonde » qui renseigne les journaux. Le Monde, d’abord. On n’imagine pas un seul instant que sans son aide ce journal aurait pu identifier la brute qui frappait un manifestant à terre.

Lors du scandale du Watergate le Washington Post eut la peau de Richard Nixon. Pour le protéger ses proches mentaient et leurs mensonges s’effondraient les uns après les autres. C’est que le journal américain avait une source haut placée qui l’informait. Son nom de code : « Gorge Profonde ».

Déjà abonné Je me connecte

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies qui nous permettent de vous proposer des services et une offre adaptés à vos centres d’intérêts. En savoir plus et gérer ces paramètres