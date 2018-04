"Une actrice" : Attachant et captivant

THEATRE

"Une actrice"

de Philippe Minyana

Mise en scène: Pierre Notte

Avec Judith Magre, Pierre Notte et Marie Notte

INFORMATIONS

Théâtre de Poche Montparnasse

Jusqu au 20 mai

Durée : 1 heure 10

Du mardi au samedi à 21 heures

Le dimanche à 15 heures

Réservations: www.theatredepoche-montparnasse.com

01 45 44 50 21

75 Boulevard du Montparnasse 75006 Paris

RECOMMANDATION

EXCELLENT

THEME

Judith Magre décide de venir converser avec nous à bâtons rompus et, grâce à Pierre Notte qui lui pose les bonnes questions, nous apprenons l'air de rien quantité de petites choses sur sa vie qui ont fait de cette actrice une très grande dame.

POINTS FORTS

- exceptionnellement pour la générale, nous avons eu la chance de voir Philippe Tesson, un peu chez lui ici (le théâtre appartient à sa fille) et très en verve nous présenter le spectacle.

Moment rare...

- Judith Magre nous raconte sa première rencontre avec un homme qui comptera pour elle et sa fascination devant ce qu'elle a commencé par voir de celui-ci : son dos ! Cette idée de faire l'apologie du dos humain est tout de même peu fréquente sur les planches

- la magie narrative de Judith Magre, avec cette voix exceptionnelle, son phrasé si personnel et le choix des mots, transforme de banales historiettes du quotidien en faits d'armes

- les protagonistes des rencontres qui ont émaillées si joliment toute son existence sont, excusez-moi du peu, assez loin du tout-venant : elle a côtoyé Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, Aragon, Cocteau et Giacometti entre autres ; elle a croisé Céline

- ce spectacle est émouvant par cette espèce de complicité que Judith Magre instaure entre elle et ceux qui l'écoutent, cette façon amicale et enjouée de nous faire entrer dans sa vie de tous les jours, tellement à l'opposé de celle des personnages grandioses qu'elle a joués au fil des ans

- Mention spéciale à Pierre Notte qui sait lui poser les questions pertinentes, ne se laisse pas embarrasser par quelques réponses fuyantes de l'actrice et tient bon, avec une sacrée dose d'humour d'ailleurs

- coup de chapeau aussi à Marie Notte qui vient ajouter une petite touche cabaret à l'ensemble, avec quelques chansons agréablement interprétées

- une petite phrase, au détour d'une conversation : "mon frère est mort sans raison valable". Ca fait réfléchir...

POINT FAIBLE

Décidément non

EN DEUX MOTS

Le rouge lui va si bien !

Drapée dans une grande écharpe rouge vif dont elle joue de ses doigts fins et longs, dans une sorte de danse, Judith Magre fait son apparition sur scène et toute une vie de théâtre nous contemple. A 25 ans, déjà, elle avait ses traits de sphinx. Elle dit d'elle "qu"elle n'a jamais été jeune, jamais été belle". C'est archi-faux : lorsqu'elle est sur scène, elle est magnifique et immuable. C'est une artiste dans le sens le plus pur du terme qui prend possession de la scène, parle de sa jeunesse avec fort peu de mélancolie mais beaucoup d'humour. Sa famille est la grande famille du théâtre, la liste de ses amis est considérable. Et diantre, le nombre de fois où avec ses amis, ils sont allés "boire un coup" !