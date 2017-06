Accusées primaires et chaînes d’info en continu, levez-vous : petit retour sur la généalogie du plus grand ratiboisage d’élus depuis 1958

Atlantico : En quoi l'approche "nouvelle" de la politique, entre des primaires qui ont plus contribué à renouveler les hommes que les idées et une forme très récente de médiatisation par les chaines d'infos, ayant tendance à favoriser la présence des personnalités les plus clivantes au sein des partis, ont elle pu participer au 'champs de ruine" actuel ?

Christian Bidégaray : La déroute des anciens partis ne date pas de 2017 elle fait suite à l’usure du présidentialisme qui s’est manifestée avec les quinquennats Sarkozy et Hollande (rejet de l’hyper président et du président »normal). Elle est la conséquence du désamour des Français pour la politique et son personnel qu’ont manifesté le recul croissant de la participation électorale, la montée de l’abstention ainsi que celle du vote blanc ou nul et surtout le rejet des partis politiques attesté par les sondages réguliers, (notamment par le publications successives du baromètre de confiance du Cevipof)) la chute inquiétante des adhésions, les divisions internes à chaque formation, le vide programmatique censé être compensé par l’appel à des think tanks etc.

Les primaires n’ont fait que révéler cette perte de légitimité des partis classiques et de leurs candidats. Les primaires LR et PS ont été conditionnées par l’idée que le candidat du parti aurait à affronter Marine Le Pen au second tour. D’où un durcissement du vote des électeurs primaristes vers les personnalités clivantes, à droite vers Fillon à gauche vers Benoît Hamon. Chacun a durci son programme pour séduire le noyau dur de ses sympathisants – radicalité qui a rendu ensuite très difficile le ralliement ultérieur de l’ensemble des électeurs tant à droite qu’à gauche.

Dans les deux cas les électeurs primaristes étaient des militants et des convaincus, ils ne se confondaient pas avec l’électorat LR ou PS dans le pays, d’où la perte de popularité du programme Fillon avant même la révélation du Canard enchaîné. Idem pour la gêne des socialistes réformateurs à l’égard du programme Hamon de revenu universel etc. La médiatisation par les chaînes info n’a fait que focaliser l’attention sur ces personnalités tranchées.

Est-ce que les chaînes info et la médiatisation ont modifié la nature du débat politique français ? Je pense que la réponse doit être nuancée. L’intervention continue des chaînes info a sans doute focalisé l’attention sur les débats politiques (peut-être de manière excessive) par rapport à l’époque où ces chaînes et les réseaux sociaux n’existaient pas. Pour autant je ne pense pas que la nature du débat politique en ait été changée. A preuve le rôle décisif du débat Macron ≠ Le Pen avant le second tour, comme celui entre Chirac et Mitterrand ou entre Mitterrand et Giscard d’Estaing. Ce qui est en jeu est qui val gagner au second tour avec qui gouvernera-t-il et quelle politique va-t-il développer à l’Elysée.