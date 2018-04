Accusé libéralisme, levez-vous : les réformes dites libérales sont-elles anti-sociales (et sont-elles d’ailleurs si libérales que ça...) ?

Atlantico : La politique menée par Emmanuel Macron est souvent qualifiée de libérale, ou de néolibérale, et parfois d'anti-sociale. Derrière ce qui apparaît comme des slogans politiques qui parfois relèvent d'une approche émotionnelle, comment y voir plus clair ? Par un jeu d'équation, en quoi le libéralisme serait-il anti-social ?

Jean-Baptiste Noé : Emmanuel Macron n’est pas vraiment un libéral.

Il n’a jamais cité aucun auteur de la tradition libérale française ou autrichienne et les mesures qu’il prend ne vont pas dans le sens de ce que défendent les libéraux : restriction de la liberté de la presse avec la loi sur les fake news, restriction de la liberté de circulation avec l’abaissement de la vitesse sur les routes, multiplication des taxes (huit en huit mois), refus de privatiser la SNCF, etc.

Mais le mot libéral est connoté de façon tellement négative qu’il sert à discréditer l’adversaire. Accuser une personne d’être libérale, c’est empêcher tout débat, discréditer d’avance son action et ne mener aucune réflexion.

Là où les étatistes ont raison, c’est que les libéraux remettent en cause le modèle social français. En ce sens oui, ils sont anti-sociaux. Sur quoi repose le modèle social français ? Le vol légalisé et la spoliation légitimée qui permettent par l’impôt de capter presque les trois quarts des ressources des personnes qui travaillent pour les redistribuer à d’autres. On a inculqué dans l’esprit des Français que les inégalités étaient synonymes d’injustice et qu’elles étaient forcément mauvaises, que la redistribution était une bonne chose, que les services sociaux étaient gratuits, parce que payés par l’État. Si être social c’est défendre la spoliation légalisée, l’endettement massif de l’Etat, c'est-à-dire le vol des générations futures, accepter l’injustice de la redistribution, alors oui les libéraux sont anti-sociaux.

Bien souvent d’ailleurs, l’argument de la défense du service public et des acquis sociaux sert uniquement à défendre les rentes et les situations de capitalisme de connivence. L’intérêt général est trop souvent invoqué pour défendre des intérêts particuliers comme, actuellement, le statut de cheminot.

Les libéraux défendent et proposent une société qui repose sur des fondements éthiques et anthropologiques complètement différents de ceux des étatistes : le droit des personnes, le droit naturel, la justice individuelle, la responsabilité. Il ne peut pas y avoir de conciliation possible puisque ce sont deux visions sociales différentes.

Christophe de Voogd : J’avoue mon agacement croisant devant la confusion totale du débat français sur le libéralisme : comment parler de libéralisme dans un pays dont les dépenses publiques représentent 57% du PIB et les prélèvements obligatoires plus de 45% ? Si les mots et les chiffres ont un sens nous sommes en fait dans une société plus qu’à moitié collectivisée. Quant au gouvernement, il poursuit rappelons-le, cette hausse des prélèvements et des dépenses. Son inspiration n’est pas libérale mais saint-simonienne, ce qui est tout autre chose comme le disait Saint-Simon lui-même, très peu confiant dans les mécanismes de marché. IL souhaitait la direction -autoritaire si nécessaire- du pays par les techniciens, les experts et les entrepreneurs. Là où le saint-simonisme rejoint le libéralisme, c’est dans son opposition aux rentes, dans la volonté de libérer les énergies créatrices et dans le souci d’améliorer le sort des plus pauvres, but que l’on retrouve chez Saint-Simon comme chez les grands penseurs libéraux d’Adam Smith à Hayek et Rawls. Face à cet accord entre libéraux et saint-simoniens, l’on trouve donc très logiquement les défenseurs des rentes actuelles qui sont souvent liées aux retombées de la manne publique, si énorme dans notre pays. Ils se dissimulent, c’est de bonne guerre, derrière la rhétorique de « l’intérêt général » et du « service public » : syndicats « durs », partis et groupuscules d’extrême gauche, associations militantes, soutenus par certains médias dont la survie dépend également des fonds publics. Or les plus faibles sont les premières victimes de leur « Front social ». La grève de la SNCF, celle d’Air France l’occupation des universités en sont autant de preuves : qui est en pointe dans la contestation et qui en souffre le plus ? Mais le gouvernement serait plus crédible s’il dénonçait aussi les rentes de la haute fonction publique ou les niches fiscales qui pullulent en faveur d’innombrables catégories. Le libéralisme, c’est, historiquement et philosophiquement, le rejet des privilèges : or nous sommes bien loin d’une nouvelle nuit du 4 août.