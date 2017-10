Accusé de faire une politique pour les riches, Emmanuel Macron prend pourtant le risque d’un conflit grave avec les patrons. Et voilà pourquoi

Emmanuel Macron est sans doute à la veille d’un paradoxe dont il ne soupçonne sans doute pas la brutalité. Alors qu‘il a bouclé comme prévu la loi travail qui simplifie le code du travail et accorde plus de flexibilité au marché de l’emploi, alors qu’il va faire passer l’abrogation de l’ISF sur les valeurs mobilières, qu’il va instaurer la flat tax de 30%, qu’il va imposer une majoration de la CSG. Bref, alors qu’il va équiper la France d’un collier de mesures libérales, il va se retrouver nez-à-nez avec des patrons qui n’ont pas trop l’intention de se transformer et d’assumer des ouvertures comme celles qu’on leur propose.

Macron va passer la première année de son quinquennal en se faisant accuser de président des riches et de fossoyeurs de la classe moyenne mais il va devoir ensuite, pour faire aboutir son projet, forcer la main des chefs d’entreprise.

Explications :

Le logiciel de politique économique mis en route par Emmanuel Macron est simple. Son objectif est de relancer la machine à produire des richesses, de la croissance et de l‘emploi. Il actionne donc tous les leviers qui permettent d’accroire la compétitivité, d’où baisse des charges, soutien à l’innovation, flexibilité du marché du travail, apprentissage, formation, expertise, mobilité, concurrence, solidarité européenne etc. d’où la mise en chantier des principales réformes administratives et fiscales.

Cette politique de liberté est parfaitement assumée par le président qui réfute l’idée qu’elle ne profiterait qu’aux élites et aux riches.

En réalité, cette politique de réformes profite avant tout aux entreprises en tant que centre de créations de richesse. Une politique qui ne profiterait qu’aux riches et aux nantis n’aurait aucun sens. Elle conduirait même le système à la ruine.

L’entreprise ne se développe pas pour son seul patron, l’entreprise doit satisfaire ses actionnaires, ses salariés, ses clients et même son écosystème. Sinon, elle est bancale.

Antoine Riboud, le fondateur du groupe Danone et père de Franck, avait ébranlé le CNPF (le patronat de l’époque) par un discours tonitruant qui expliquait que l’entreprise avait un double projet : économique et social. L’entreprise ne pouvait pas marcher sur une seule jambe. Il lui fallait les deux. Aujourd'hui, l’entreprise doit respecter les marchés financiers, les salariés, les clients et son environnement.

La politique qui a aujourd’hui pour objectif de restaurer la croissance va demander à l’entreprise d’équilibrer ses objectifs. Sinon, ça ne marchera pas.

Mais pour que ça marche, il va falloir se réformer grandement et à tous les étages de l’entreprise.

A l’étage de la direction financière, il va falloir prendre en compte les états d’âme des actionnaires, mais il va falloir aussi que les actionnaires s’organisent. Peut-être va-t-il falloir que l’Etat français favorise enfin l’émergence de fonds d’actionnaires français ou européen. Actuellement, ils sont anglo saxons ou chinois. La perspective de développer les formules d’intéressement et de participation peuvent offrir des opportunités de changement.