Accords de Paris : pourquoi la sortie probable de l'Amérique de Donald Trump ne devrait pas avoir d'impact majeur sur la lutte contre le dérèglement climatique

Atlantico : Selon plusieurs médias américains, Donald Trump aurait décidé de retirer les Etats Unis des accords de Paris. En réponse, Donald Trump a pu simplement indiquer qu'il communiquerait sa décision au cours des prochains jours. Au-delà de la décision elle-même, que changerait réellement un retrait américain sur les effets recherchés par les accords ?

Jean-Paul Maréchal : C'est un jeu difficile que de prévoir l'avenir, et donc de savoir ce qui provoquerait un retrait des Etats-Unis. Il y a plusieurs hypothèses possibles : la première, c'est que cela entraînerait un retrait d'autres pays. La seconde, c'est que cela ne change pas grand-chose, voire renforce le rôle de la Chine dans la lutte contre le changement climatique. Ce retrait est une très bonne chose pour Pékin. Les Chinois répètent qu'ils sont prêts à mener la lutte. Notamment le représentant du gouvernement pour l'écologie en Chine, Xie Zhenhua qui a expliqué il y a quelques semaines que la Chine était prête à prendre le rôle de leader.

On a vu ça lors du sommet de Marrakech, où on n'en savait pas trop ce que le président américain allait faire. Les Chinois l'ont mis en garde que ce serait un genre de camouflet mondial que de se retirer des accords climatiques. La Chine n'est plus du tout sur la position selon laquelle si les Américains n'y vont pas, les Chinois leur emboiteront le pas. C'est aujourd'hui exactement le contraire de ce qu'il s'est passé en 2009 lors du sommet de Copenhague. On est vraiment dans une position où la Chine et l'Europe veulent rester dans les accords de Paris. J'imagine mal un ensemble de défection en chaîne. L'accord de Paris est extrêmement souple : il n'a pas d'objectif chiffré et contraignant. Il n'y a que quelqu'un comme Trump pour vouloir marquer les esprits en partant. Il faudra peut-être voir du côté du Canada ou de la Russie pour chercher des défections. Il faut savoir que 144 pays ont ratifiés ces accords ; ils représentent plus de 80% des émissions de CO2 dans le monde.

D'un point de vue diplomatique, et notamment vis à vis de la Chine, que changerait une telle décision de la part des Etats Unis ?

C'est une excellente pour les Chinois, dans la mesure où, sur les questions environnementales, les Etats-Unis dégradent leur image. La première fois était en 2001, avec le retrait décidé par Bush du protocole de Kyoto. Aujourd'hui, il y a un facteur aggravant : pour Kyoto, les Etats-Unis n'avaient pas ratifié l'accord. Tandis qu'ils se sont engagés sur les accords de Paris. Ils reviennent sur leur parole, ce qui les discrédite énormément. Si on ne peut pas faire confiance à un pays pour un accord qu'il a accepté lui-même, qu'en est-il pour les autres accords?

Du côté français, quels ont été les engagements pris, et quels ont été les avancées réalisées ? La France sera-t-elle en mesure de satisfaire à ses engagements pris en décembre 2015 ?

Les engagements français sont aussi des engagements européens. La France et l'Europe vont continuer sur leur lancée. L'UE avait prévu de réduire de 40% leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990. Et rien n'indique que cela ne sera pas fait. On imagine mal l'Union Européenne renoncer aux accords de Paris dont elle a été le moteur. Je ne pense pas que le départ des Etats-Unis va les mettre à mal pour une raison, selon moi, simple : ce ne sont pas des accords contraignants. Dans le fond, on ne voit pas qu'elle est l'intérêt qu'aurait un pays à revenir sur son engagement dans la mesure où il s'est engagé sur une mesure qu'il a lui-même proposé. Le départ des Etats-Unis risque de ne pas changer grand-chose car il y a déjà 30 Etats américains qui vont continuer à s'engager dans les accords indépendamment du gouvernement fédéral. Il y a également de nombreuses entreprises américaines qui vont également continuer à suivre les mesures, car elles ont un intérêt à améliorer leur efficience énergétique en dehors du marché américain. Celles qui sont sur des créneaux tels que les technologies vertes ne vont pas les abandonner. Je pense qu'en même temps, finalement, le retrait américain des accords de Paris sera moins grave que celui du protocole de Kyoto.