Accord sur le nucléaire iranien : la diplomatie européenne au pied du mur

Atlantico : Donald Trump est sorti de l'accord sur le nucléaire iranien et a annoncé de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. Mais entre ses promesses électorales et ses nombreuses déclarations sur le sujet, avait-il vraiment un autre choix ?

Thierry Coville : Oui, toute la stratégie européenne visait d'ailleurs à convaincre les Etats-Unis de la nécessité de rester dans cet accord. Si on se place par rapport au problème en tant que tel au vu des risques et des incertitudes qu'engendrent cette sortie, le choix de la raison aurait été de rester dans cet accord.

Mais si l'on se place du côté de Donald Trump, pour qui, la marque de fabrique est d'honorer toutes les promesses qu'il a tenues pendant sa campagne et au vu de ses nombreuses déclarations sur le sujet lui-même devait penser qu'il ne devait pas avoir d'autres choix. S'il s'était rangé aux côté des européens il devait penser qu'il allait perdre en crédibilité sur la scène intérieure. Ce qui est certainement le plus important pour lui, il en va de la crédibilité auprès de son électorat.

Comme on le dit le diable est dans les détails. Rohani l'a clairement dit, il va être compliqué de défendre l'accord si les américains font tout pour que la situation économique se dégrade et que cette sortie de l'accord ait des conséquences sur la situation économique de l'Iran. Là effectivement on peut avoir une réaction de l'Iran qui consisterait

L'exportation de pétrole je ne vois pas les européens arrêter d'acheter du pétrole iranien. Si les américains veulent sanctionner Total, les européens vont monter au créneau. Reste à savoir maintenant si les iraniens sortiront effectivement de l'accord auquel cas tout le monde sera perdant.

Cette sortie "dure" des Etats-Unis de l'accord sur le nucléaire iranien n'est-elle pas jouer un jeu dangereux vis-à-vis des partenaires européens considérant qu'Angela Merkel, Theresa May et Emmanuel Macron ont réitéré leur volonté de respecter cet accord ?

L'Europe veut défendre l'accord à raison. La stratégie américaine qui consiste à dire que l'on n'aime pas ce "deal" car "on ne parle pas des missiles, de l'Iran dans la région et de la date d'expiration de l'accord" est aberrant considérant qu'il sera beaucoup plus difficile de négocier sur ces trois dossiers une fois sorti du dit accord et cela, le trio Merkel May et Macron l'ont bien compris.

Les Européens ont maintenu le langage de la raison et continuent d'essayer de sauver ce qui peut l'être. Ils vont essayer de contrer les sanctions économiques de Trump non pas pour des raisons altruistes car il en va de la défense de nos intérêts mais aussi car ils ne veulent pas donner d'arguments aux opposants de Rohani en Iran qui voudront pousser à leur tour à une sortie de l'accord. Si un tel scénario se produisait, nul doute ne fait qu'il sera beaucoup plus difficile de négocier et que l'Iran sera beaucoup plus belliqueux dans la région.