Accord sur le climat, OTAN, protectionnisme... : Pourquoi la Chine se frotte les mains des décisions prises par Donald Trump

Selon vous, le président américain a-t-il pleinement conscience de l'avantage que donnent à la Chine certaines de ses décisions politiques et économiques ? N'y aurait-il pas là la volonté délibérée d'un désengagement général des Etats-Unis de la scène internationale ? Quels sont les risques réels pour les Etats-Unis ?

Tout ce que fait Trump est subordonné à des questions de politique intérieure. Il se retire bruyamment de l'accord de Paris pour tenir une promesse électorale. Ce n'est pas la dernière qu'il tiendra, au risque de fâcher les Etats-Unis avec le reste du monde. Même quand Trump renie apparemment un engagement de campagne (les contrats d'armement signés avec le royaume saoudien ne relèvent pas vraiment de la lutte contre le fondamentalisme et le terrorisme), le président américain a en tête le maintien de l'emploi aux Etats-Unis; son arrivée au pouvoir lui a fait prendre la mesure du poids de l'industrie de la défense dans l'économie américaine. C'est ennuyeux, et même dangereux pour la paix du monde, mais Trump ne suit que son slogan: "Make America great again".

Clinton contre Trump: il n'aurait pas fallu regarder les personnes mais ce qu'exprimaient les options politiques. Les années 1990-2007 ont représenté le sommet de la domination américaine sur le monde. Depuis la conférence sur la sécurité de Munich en février 2007, au cours de laquelle Vladimir Poutine a dénoncé le monde américano-centré et plaidé pour un ordre multipolaire, nous savons que les Etats-Unis ont perdu la domination de l'Eurasie, rêve de toute leur géopolitique depuis un siècle. Puis est venue la crise financière de 2007-2008. Obama a essayé de tenir une position d'équilibre entre l'inévitable désengagement militaire américain (accord avec l'Iran) et l'idée d'une politique d'engagement mondial des Etats-Unis. Cette position est difficile à tenir et nous avons eu, en 2016, l'opposition entre un partisan du retrait américain et un défenseur de la "mondialisation américaine". En vérité, une fois élu, Trump est bien obligé de faire un compromis avec l'autre camp: en reprenant à son compte une partie de l'agenda du Pentagone, par exemple. Comme Obama, il cherche un équilibre entre les deux exigences, celle de refaire les forces des Etats-Unis et celle de tenir les engagements à l'étranger. Un tel équilibre est difficile à tenir, tel est le principal risque pour les Etats-Unis.