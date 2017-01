S'il n'y avait que l'absence de réalisme... Made in Girouettes : qui de leurs élus ou des Français se montrent le plus incohérents ?

Atlantico : La campagne électorale qui se profile semble souffrir d'une désorientation majeure, aussi bien du côté des électeurs que des politiques eux mêmes. Entre les positions contradictoires des personnalités politiques (Manuel Valls soutenait le revenu universel en novembre dernier avant d'en faire l'objet de sa principale critique envers son opposant) et celles de l'opinion (77% des Français souhaitent une revalorisation du SMIC alors que 77% d'entre eux souhaitent également une baisse des charges des entreprises selon un récent sondage Harris Interactive pour LCP), comment interpréter une telle désorientation générale ?

De l'électeur ou de son représentant, qui est véritablement à l'origine de cette tendance ?

Vincent Tournier : Il faut tenir compte de plusieurs facteurs. Les uns tiennent à l’évolution des partis politiques, dont les programmes sont moins structurés qu’autrefois parce qu’ils visent des publics hétéroclites, ce qui laisse plus de place à des mesures ponctuelles ou partielles, parfois contradictoires entre elles. Il faut aussi tenir compte du rôle des médias : les candidats ont besoin d’avancer des mesures-phares pour gagner en visibilité. Or, comme ces propositions découlent rarement d’une analyse approfondie, elles peuvent circuler assez facilement d’un candidat à l’autre, voire d’un parti à l’autre. Valls n’a-t-il pas repris la proposition de Nicolas Sarkozy sur la défiscalisation des heures supplémentaires ?

Plus généralement, un certain épuisement idéologique est à l’œuvre. On sent aujourd’hui un grand désarroi, qui résulte lui-même de la situation dans laquelle se trouve le monde. La fin de la Guerre froide et le processus de mondialisation ont généré une situation inédite, pour laquelle les grilles d’analyse traditionnelle deviennent obsolètes. Le clivage gauche-droite semble dépassé. Par contre, les partis politiques sont traversés par des tensions internes très fortes. On le voit bien à droite, où François Fillon doit séduire à la fois les milieux catholiques traditionnalistes et les milieux ouverts sur le libéralisme économique, ce qui le conduit à un équilibrisme subtil. A gauche, l’idéal internationaliste se heurte à la réalité de la mondialisation. Benoît Hamon a un programme qui est globalement marqué à gauche, mais il avance aussi des mesures de nature libérale comme la légalisation du cannabis ou l’ouverture des frontières. Sa proposition sur le revenu universel est elle-même typique de ce désarroi idéologique. Avec cette proposition, il pense sans doute avoir trouvé un emblème qui pourrait jouer un rôle comparable à celui joué autrefois par les 35 heures. L’ennui, c’est que cette mesure n’appartient pas à la tradition socialiste. Elle en est même à l’opposé puisqu’elle a été conçue par des intellectuels libéraux. Mais peut-être est-ce justement le signe de cette incapacité du PS, y compris sur sa gauche, de sortir du cadre intellectuel imposé par la mondialisation.

Yves-Marie Cann : On voit bien que l'actualité fournit des exemples qui semblent montrer soit des incohérences du côté de l'opinion publique, soit du côté des politiques. Entre les deux, on est sur deux phénomènes distincts à mon avis.

Pour reprendre l'exemple de Manuel Valls, que ce soit à propos du revenu universel ou bien de la limitation du recours au 49.3 alors qu'il l'a utilisé avec force lors des débats autour de la loi El Khomri, on voit bien à quel point la cohérence, dans les actes et les paroles, est une question clé de la politique. On peut ainsi observer la manière dont Manuel Valls a pâti, au cours de sa campagne pour la primaire, du hiatus qui existait entre son mode de gouvernance en tant que Premier ministre et les propositions formulées en qualité de candidat à la primaire. Ceci est bien sûr relevé par les Français, ce qui suscite de nombreuses interrogations au détriment de la personnalité qui est porteuse de cette incohérence. Manuel Valls le paye assez lourdement, même si cette incohérence peut s'expliquer par des éléments objectifs. En tant que Premier ministre, l'enjeu pour Manuel Valls, en qualité de Premier ministre, était de ne pas perdre la face et de faire passer la loi Travail alors qu'il y avait un risque important d'être en minorité lors d'un vote à l'Assemblée nationale ; en tant que candidat à la primaire de la gauche, l'enjeu résidait dans sa volonté d'élargir sa base et d'engranger de nouveaux soutiens provenant de différentes composantes qu'il jugeait, il y a encore quelques mois, comme irréconciliables. Du fait de cette évolution rapide - en l'espace de quelques mois - des enjeux pour Manuel Valls, on peut alors constater la production chez ce dernier d'incohérences. Ceci vaut également pour d'autres personnalités politiques bien entendu, ce qui est un vrai problème qui participe à la défiance des Français vis-à-vis de leur personnel politique.

Par rapport à ces incompréhensions de la part des personnalités politiques, il convient de prendre en compte le facteur temporel. Pour reprendre le cas de Manuel Valls, ces revirages réalisés en l'espace de quelques mois à peine suscitent de l'incompréhension à cause de ce court laps de temps passé entre une affirmation et une autre. En revanche, si l'évolution se fait sur l'espace de quelques années, on ne va pas forcément reprocher à la personne d'avoir changé d'avis au bout d'un certain temps. En effet, le contexte est un facteur important dans la prise de position : ainsi, si celui-ci vient à changer, il est assez aisé de comprendre qu'une prise de position peut changer elle aussi. La question européenne, et notamment de l'entrée de la Turquie dans l'Union, en est un bon exemple : un certain nombre de personnalités a changé de position au cours des dix/quinze dernières années. Cela suscite moins de crispations au sein des électorats et de l'opinion publique.

Pour ce qui est des contradictions apparentes au sein de l'opinion publique, l'exemple relatif à François Fillon notamment est un bon exemple sur la période récente. Il illustre surtout, je pense, une mauvaise interprétation des données, qui peuvent notamment être objectivées par les enquêtes d'opinion. On voit qu'aujourd'hui, au sein de l'opinion publique, une majorité de Français pense que la dépense publique en France est trop élevée et que son volume doit être réduit, ce qui nécessite de faire des économies. Au-delà de cette option qui semble faire relativement consensus auprès d'une large partie de la population, cela ne veut pas dire qu'il existe pour autant un consensus sur les solutions à mettre en œuvre pour réduire la dépense publique. C'est d'ailleurs toute la difficulté pour François Fillon. Le programme de François Fillon touche directement à quelque chose du quotidien des Français, et tout particulièrement de son électorat, à savoir la santé et la protection sociale. Ainsi une partie des Français et de son électorat de droite a décrypté le programme de François Fillon comme un programme visant à réduire la dépense publique en dégradant la couverture maladie, la protection sociale dont bénéficient actuellement les Français. Or ceci n'est pas l'aspiration que l'on observe au sein de la population. Lorsque les Français demandent une baisse de la dépense publique, ils demandent surtout une meilleure efficacité et utilisation de l'argent public, ce qui implique, pour eux, une meilleure productivité des administrations et une lutte renforcée contre les abus et fraudes qui peuvent exister. Or ce n'est pas à cela que semble vouloir s'attaquer prioritairement François Fillon. Ainsi, quand on se plonge au cœur des données, ce qui apparaît comme une contradiction vient sans doute davantage des acteurs politiques qui, finalement, ne prennent pas en compte l'ensemble des dimensions relatives à un sujet. Le malentendu le plus important se situe généralement sur la question du comment on fait pour résoudre un problème plutôt que sur le constat du problème.