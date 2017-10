Abrogation du plan climat d’Obama : quel impact mesurable réel ?

Atlantico : Quel bilan peut-on faire du "Clean Power Plan" sur le climat?

Christian Gollier : Cette régulation des émissions de CO2 par le secteur électrique américain avait été promulguée par l’agence de l’environnement en 2015, sous l’ère Obama. Mais elle n’a jamais pu être mise en œuvre car elle a été immédiatement attaquée en justice par les Etats à majorité républicaine producteur de charbon. De plus, Trump a toujours promis de stopper cette « guerre au charbon » lors de sa campagne présidentielle. L’objectif de cette régulation était de réduire d’un tiers les émissions du secteur électrique en 10 ans.

C’était la pièce maitresse de l’Amérique pour respecter ses engagements dans le cadre des Accords de Paris, et une démonstration aux yeux du reste du monde d’une volonté de s’engager sérieusement dans la lutte contre le changement climatique. On peut donc maintenant être sûr que cette politique ne verra jamais le jour, même si certains Etats pourraient décider unilatéralement de poursuivre l’expérience au niveau local.

A court terme, cela permet aux Américains d’économiser 33 milliards de dollars, qu’ils ne devront pas investir dans la substitution de ces centrales au charbon par des centrales moins polluantes, voire par des éoliennes et du solaire. A plus long terme, cela conduira néanmoins à plus de décès liés aux importantes pollutions locales causées par le charbon. L’administration Trump s’est d’ailleurs empressée de récuser les estimations scientifiques de ces bénéfices sociaux, pour les ignorer complètement. Mais surtout, cela va conduire à un réchauffement de la terre plus élevé qu’espéré, pour de nombreuses générations, aux Etats-Unis comme sur le reste de la planète. Mais, ça, l’administration Trump s’en fiche complètement.

Scott Pruit et Donald Trump sont de fervents partisans de la sortie de l'accord de Paris sur l'environnement. La fin du "clean power plan" semble être un pas de plus dans ce sens. Quels sont les risques d'une sortie effective des USA de cet accord pour l'environnement?

Cette démarche unilatérale met en danger la stabilité des Accords de Paris, basée essentiellement sur l’idée que si chacun y met un peu de bonne volonté, tout est possible. Dans cet accord, chacun se tient par la barbichette. Si chaque pays pense que tous les autres sont sérieux dans leur promesse de lutte contre le changement climatique, chaque pays a intérêt à être sérieux dans sa promesse aussi, car personne ne veut être désigné comme le fossoyeur de la planète. Mais si le doute s’installe sur les promesses des autres, alors chacun peut ne plus se sentir lié par sa propre promesse, et l’Accord s’effondre. Il y a deux équilibres, et le drame est que le bon équilibre décrit par l’Accord de Paris est instable.

Le départ des Américains est donc bien plus grave que le simple fait qu’on ne pourra pas compter sur eux dans les quelques années à venir. Il est grave parce qu’il offre une bonne excuse à tous les autres parties prenantes à l’accord de s’assoir sur leurs promesses.