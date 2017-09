Abolissons le principe de précaution. Ou coulons avec lui !

Une main qui tremble ne peut tenir le gouvernail du leadership mondial. On ne se précipite pas vers l’avenir, en faisant un pas en arrière à chaque innovation. La France mérite un avenir qui lui est refusé par ce stupide principe de Précaution, qui ruine les volontés d’innovation d’un peuple qui, pourtant, brille par sa créativité.

L’innovation se nourrit d’un carburant essentiel qui se nomme le risque. La précaution, impose une longue hésitation, incompatible avec le rythme auquel vit le Monde. Le temps que nous tournions notre langue dans notre bouche, les autres nous ont ôté le pain de la bouche. Notre avenir s’obscurcit à chaque précaution inutile. Nous avons fait de la sécurité un objectif au lieu d’en faire un simple moyen, et la France se perd en normes illusoires et hypocrites, qui transforment la société en une mosaïque d’interdits, qui nous prive de liberté et de réussite.

Le corollaire de la sécurité, la norme, sera bientôt la seule chose qui soit en croissance en France. Nous aurons bientôt sécurisé ces 2 seuls éléments: la détresse économique et la pauvreté.

Alors Mr le Président, supprimons le principe de précaution.

Pourquoi ? Et en quoi cette proposition serait-elle corroborée par les faits ? Bienvenue dans l’univers de la frilosité et du recul. Bienvenue dans un pays qui aime tuer sa capacité de créativité, son talent, et dont le futur se conjugue un peu plus chaque jour, au passé.

Tout d’abord, retenons que "tous ceux qui font de la précaution un principe, font de la réussite une exception ». L’innovation fait tourner le monde, et la précaution est son ennemi. Un homme, une entreprise, un Etat, qui n’innove plus s’endort et se trouve bien vite remplacé par plus éveillé que lui. C’est ce que nous vivons, depuis que Jacques Chirac, persuadé que la France était irréformable, et dont les 2 mandats furent marqués par l’urgence à ne rien faire, laissant place à « un immobilisme en marche », nous a légué cette bombe à retardement, ce terrain miné, sur lequel viennent mourir chaque jour innovateurs et explorateurs de l’économie Française.

Enfin, prenons quelques exemples récents et navrants, pour ne pas dire, scandaleux.

-Aux USA, pour ouvrir un entrepôt et obtenir les autorisations nécessaires à sa sécurité, il faut en moyenne moins de 8 jours. En France, tenez vous bien, il faut 92 jours ! Un investisseur bien informé, aura vite fait de comprendre que son développement prioritaire devra se faire dans le pays qui lui permet d’aller à la vitesse de ses concurrents. Pas en France.

Le responsable ? Le principe de précaution. Il a « grevé» l’ouverture de tout établissement, de l’obligation réglementaire d’obtenir tellement d’autorisations d’organismes différents, qui, de plus, n’interviennent que de façon chronologique et jamais parallèle (sinon cela serait trop simple), que prendre un entrepôt devient un combat technocratique au lieu d’être un marqueur de notre croissance. Complexifier la volonté d’un investisseur de s’installer en France arrange certainement les fonctionnaires en charges de ces organismes, mais assez peu les chômeurs qui se satisferaient bien volontiers des emplois à créer dans ce secteur.