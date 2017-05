"L’Abattage rituel de Gorge Mastromas" : pas à la hauteur des intentions

THEATRE

L’Abattage rituel de Gorge Mastromas

de Dennis Kelly

Mise en scène : Chloé Dabert

Avec Bénédicte Cerutti, Gwenaëlle David, Marie-Armelle Deguy, Olivier Dupuy,

Sébastien Eveno, Julien Honoré, Arthur Verret

INFORMATIONS

Théâtre du Rond-Point

2bis, av. Franklin-Roosevelt

75008 Paris

Salle Tardieu

Jusqu' au 14 mai, à 21h

Dimanche à 15h30 – relâche lundi

Réservation : 01 44 95 98 21

www.theatredurondpoint.fr

RECOMMANDATION

A LA RIGUEUR

THEME

Comment un homme simple, apparemment gentil, se fait influencer, alors que son entreprise est en perdition, quand une « repreneuse » machiavélique l’incite, en le manipulant, à trahir son employeur. Il choisit et sacrifie à la fois son employeur et son âme, pour devenir un exploiteur et finir par gagner une grande fortune, puis à devenir un assassin, un homme sans scrupule ni conscience. Le programme annonce que « Ce pourrait être le procès d’un individu dont les actes sont condamnables, ou les derniers instants de la vie d’un monstre.

Mais ce pourrait être aussi le destin d'un héros tragique, ou encore une sorte de Faust... »

POINTS FORTS

1 – Le décor, signé Pierre Nouvel, est intéressant et élégant, construit intelligemment pour permettre sobriété et multiplicité des espaces potentiels.

2- Le narrateur qui concède une forme de vie à ce spectacle, dont les protagonistes sont souvent comme des marionnettes mortes, je pense à Gorge, notamment au début, immobile derrière le rideau transparent, marque bien les deux temps de cette pièce ; le temps de la narration et le temps du vécu ; Gorge, dont on voit la vie passer, qu’elle soit narrée ou jouée, est très distancié.

3 – Les comédiennes m’ont semblé plus percutantes : Gwenaëlle David (A) est hystérique et paniquée avec élégance et Marie-Armelle Deguy (B), est dangereuse à souhait, en sorte de mauvais génie du pauvre Gorge. C’est sans doute là que le programme donné au public envisage une analogie avec « Faust », il ne s’agit pas de jeunesse, mais de « bonté ou lâcheté ? », or Goethe est très loin.

La plus touchante est Bénédicte Cerutti qui parvient à intéresser le public par sa sensibilité, dans le rôle de Louisa, l’amoureuse de Gorge ; on comprend la montée de sa crainte, quand elle le retrouve, la figure en sang. Elle finira par partir, quand elle aura admis l'homme capable de tuer, qu'il était.

POINTS FAIBLES

1 - La pièce ne tient pas la promesse de l’entretien entre Pierre Notte et Chloé Lambert, metteur en scène, cité dans le programme. Je m’attendais à une œuvre complexe, dont on se demande, en lisant la note d’intention si on parviendra, pour sortir du labyrinthe, « à suivre le bon fil ». Est-ce un problème d’adaptation ou de vision du metteur en scène ? Le monde cruel qu’on nous annonce est peu évident ; mais surtout, il n’évoque l’atrocité que d’une manière si aseptisée qu’on ne la perçoit qu’à peine.