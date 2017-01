Abandon du traité Transpacifique par Donald Trump : mais à quelles conséquences commerciales s’exposent réellement les Etats Unis ?

Ce 23 janvier, Donald Trump a décidé par décret d'abandonner le Traité trans-pacifique, pourtant signé par 12 pays, dont les Etats Unis, représentant 40% du commerce mondial. En quoi cette fin du "libre échange par traités" peut elle refonder la mondialisation telle que nous la connaissons ?

Frédéric Farah : Sur cette question, une clarification conceptuelle paraît nécessaire pour bien saisir les enjeux de ce point clef. Le libre échange est un vecteur de la mondialisation mais ne se réduit pas à elle. La mondialisation économique en première analyse se définit d’une triple façon : l’intensification des échanges et la transformation de leur nature (affirmation de l’intrabranche), internationalisation de la production par le biais des investissements directs à l’étranger et enfin par le développement d’une sphère financière à l’échelle du monde.

Le libre échange traditionnel joue sur la première composante car la réduction des tarifs douaniers depuis la fin de la décennie 1940, même si certains secteurs comme l’agriculture dans les pays industrialisés restent encore protégée, a contribué à augmenter les volumes échangés.

Mais les traités comme le Transpacifique ou le Transatlantique relèvent au mieux d’un libre échange de deuxième génération pour ne pas dire plus car la il s’agit d’accord « derrière la frontière » à savoir rapprocher des normes phytosanitaires, sanitaires et techniques et veiller à offrir une protection aux investisseurs comme par exemple par le biais d’un mécanisme de règlements des différends. La dans ce cas on agit surtout sur la deuxième composante de la mondialisation telle que nous l’avons définie.

Ces traités pour finir ce tour notionnel présentent un paradoxe et relève moins du libre échange que du commercialisme.

Ils présentent un paradoxe car ces traites sont à mi chemin entre le mercantilisme et le libre échange. Le mercantilisme historiquement est une doctrine et une politique qui encourage les exportations Il s’agit d’emporter des parts de marché sur les voisins si je devais résumer à la serpe. Le libre échange est favorable à l’importation car une nation se spécialisant dans un bien va chercher chez une autre ce qui lui manque, c’est un commerce de différences. C’est le fameux exemple du drap et du vin chez D Ricardo.

Mais les traités Transpacifique et transatlantique sont hybrides, car se disent gouvernés par le libre échange mais leurs défenseurs y voient aussi un moyen de doper leurs exportations et ravir des parts de marché à leurs concurrents.

Enfin je dirai que nous avons affaire dans les deux cas cités à ce que C Deblock nomme le commercialisme discrétionnaire

Le commercialisme désigne l’ensemble des doctrines, pratiques et politiques qui valorisent le commerce dans la création de richesses, appuient les milieux d’affaires dans leurs activités à l’étranger et subordonnent la politique économique à l’expansion du commerce.