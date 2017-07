Abandon de la sortie de l'euro par le FN : l'occasion d'avoir enfin de vrais débats sur la question ?

Combien de fois n’ai-je pas subi, après quelques vérités bien senties et bien documentées sur notre camisole monétaire unique et sur la qualité de sa gestion par les bureaucrates de la BCE, des conseils du genre : « Chut, Mathieu, tu pourrais faire le jeu de qui tu sais », conseils qui virent à l’intimidation ou au procès d’intention dans les phases un peu chaudes de crises financières ou d’échéances électorales (à noter que la phrase que l’on entend le plus souvent, quand on est économiste en France et que l’on souhaite faire à peu près son travail, est : « ce que vous dites est vrai, mais il ne faut surtout pas le dire »).

C’est d’autant plus digne de l’absurdistan que l’on vante partout dans le même temps les mérites du débat public et de l’assertivité, c’est d’autant plus contradictoire que la mode est à la flexibilisation (de la main d’œuvre, des idées, des organisations) mais que cela ne semble déranger personne chez les élites qu’il faille pour l’éternité 1920 lires italiennes pour faire un euro, et c’est d’autant plus ridicule (dans mon petit cas personnel) que ma critique de l’euro et de la BCE se font sur des bases libérales et ordo-libérales (au sens originel du terme), monétaristes (au sens de Friedman) ou rueffiennes, et pas du tout sur des bases populistes-protectionnistes-complotistes. Se faire traiter de limite-facho quand on défend les positions de Krugman et de Stiglitz, d’Adenauer et de De Gaulle, de Fisher et de Eucken,… c’est tout de même assez révélateur de la dégradation du climat intellectuel, et au fond révélateur de la victoire de la « pensée » Bundesbank-ENA sur le vieux continent (je me réfère au pacte faustien conclu en vitesse entre Paris et Francfort vers 1991, dans la précipitation de la réunification, autour d’un deal ambigu sans aucune étude économique préalable et sans principe de précaution aucun, et valable « pour 1000 ans » « parce que c’est politique » et ratifié ensuite chichement à 51% dans le cadre d’un paquet indigeste bardé de promesses non tenues sur la « défense européenne » et sur « l’Europe sociale », etc., ce qui a été nommé Traité de Maastricht).

Il y a tout ce qui faut dans le libéralisme classique et dans l’analyse monétaire orthodoxe pour casser l’euro (un système rigide de changes fixes entre des pays très différents, on est au XXIe siècle que diable !!), pour détruire la BCE et ses prétentions indépendantistes (relire des siècles d’écrits sur les contre-pouvoirs, de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme jusqu’aux travaux récents sur les vertus de la transparence monétaire et les dangers des organisations nombrilistes, par exemple). La flexibilité des changes est plus disciplinante, plus conforme à l’esprit libéral, et plus universalisable, qu’un lit de Procuste basé sur une référence à l’or ou à une parité nominale définie il y a longtemps une nuit à 2 heures du matin entre des non-économistes.