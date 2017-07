"L’abandon des prétentions" : fin, grave, tendre et moqueur

S’il marque le coup d’envoi de l’action gouvernementale, le discours de politique générale du Premier Ministre, Edouard Philippe, est également la voiture balais de plus d’un an de campagne électorale.

Après l’intervention du président de la République sur les grandes orientations de son projet, et celle du Premier ministre exposant son discours de politique générale, on reste inquiet sur ce que l’on entend réellement faire à propos de la politique migratoire.

La promesse d'Angela Merkel de construire 1,5 million de logement est cependant beaucoup plus inquiétant qu'il n'y parait pour l'Allemagne, car elle est révélatrice de la lourde menace qui pèse sur l'équilibre social du pays si les loyers continuaient à monter de la sorte.

Édouard Philippe a annoncé vouloir inscrire dans le marbre l'obligation vaccinale pour les enfants. Mais... le rapport officiel sur le sujet avait été disqualifié en son temps pour conflit d'intérêts. Et la responsabilité du vaccin contre l'hépatite B dans un cas de sclérose en plaques vient d'être reconnue. Le gouvernement prisonnier du fabricant de vaccins Sanofi?

Le dernier film de Gurinder Chadha, c'est le retour (nostalgique?) aux grandes super-productions comme "Lawrence d'Arabie" ou "Gandhi", reflets magnifiques des civilisations et de leur évolution. C'est vraiment grandiose.

Comment révéler votre charisme Partie 1 : Ce que vous gagnerez en le cultivant, et pas seulement si vous recherchez la célébrité

Je quitte la Sécu Partie 2 : Pourquoi c'est possible

G20 sous haute tension avec Donald Trump et la Corée du Nord

Emirates et Turkish Airlines: les ordinateurs en vol de nouveau autorisés

« Biens mal acquis »: prison, amende et confiscation requis contre Teodorin Obiang

- « Un dernier mot sur le mérite et la confiance. Chaque vie même anodine mérite d’être pensée, surtout la plus anodine en apparence vaut d’être écrite".

Le désir de l’auteure de vouloir redonner de l’éclat à cette mère assez incroyable qui a vécu dans une forme d’effacement, et ayant « le culte » des mauvais élèves intelligents, des êtres fragilisés par la vie, des égarés …

Un premier roman, très bien écrit. Un portrait de mère délicat, fin, grave, touchant, tendre et moqueur.

Elle enseigne à Rezé, dans la banlieue de Nantes; se marie, a une fille et divorce. L’âge de la retraite arrive. Dans sa cuisine, elle reçoit autour d’un verre de cidre, de crêpes, ce que le monde de l’immigration, de l’intégration, de la solitude peut compter dans une fresque sociale contemporaine; se mettant parfois en danger. Fuir la solitude ?

Jeanine, 65 ans est née au cœur de la Bretagne rurale. Elle rêve d’évasion. L’apprentissage des langues : français, anglais, italien, espagnol, portugais, arabe et un rudiment de russe, va lui en donner les moyens. Voyager sur place, rencontrer des êtres différents, plus lointains...

