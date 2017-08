70 après...comment le tabou absolu de l’arme nucléaire est en train de sauter

L'année 2014 constitue une date charnière. Suite à la crise ukrainienne, les stratégies de dissuasion avec armes nucléaires sont sorties d'une certaine réserve, voire de l'oubli. Tournant le dos à une espérance de partenariat, Moscou et Washington ont alors, à l'occasion de cette crise, remis en avant leurs arsenaux nucléaires, mais en les maintenant intégrer à une stratégie de dissuasion. Le dossier iranien puis les provocations nord coréennes ont alimenté cette nouvelle tendance aux crispations et aux tensions inter étatiques. La modernisation des arsenaux nucléaires, partout a parachevé une séquence nouvelle de course aux armements. Le non emploi reste le principe des stratégies Nucléaires.

La France et le Royaume Uni restent fidèles à cette ligne. Je pense donc que le tabou du non emploi est solide, et cela malgré l'effervescence médiatique qui accompagne en temps réel l'expression des rapports de Forces. Le non usage de l'arme nucléaire s'appuie aussi sur le droit international de l'atome, le TNP, le traité d'interdiction des essais et des résolutions de l'ONU Hiroshima et Nagasaki restent je pense très présents dans les esprits, même 72 ans après l'événement. Les 200 000 victimes, en un instant, des deux bombardements restent une réalité très présente dans l'imagerie collective de l'arme nucléaire. Dès lors, la rationalité s'impose. Une frappe Nucléaire, c'est une ville, une bombe et des centaines de milliers de victimes, la fin d'une civilisation en quelques secondes. Cette équation reste, je l'espère, dans l'esprit des dirigeants dépositaires du feu nucléaire. A cet égard, les cérémonies chaque année au Japon, les 6 et 9 août, à Hiroshima et Nagasaki, sont là pour nous le rappeler. C'est un message d'appel au désarmement, comme le prévoit le Traité de non-prolifération, mais cette cérémonie sert aussi le message de la dissuasion à base d'armes nucléaires, paradoxalement. Ceci en rappelant l'horreur d'une frappe Nucléaire sur une population civile. Pour autant, le tir de semonce, de démonstration pourrait devenir un scénario probable. Pour l'instant, on en est encore loin. En Europe, nous avons d'autres références : 14-18, Verdun, le nazisme, les bombardements et la Guerre doit être proscrite de notre continent. Le plus jamais ça a justifié le programme nucléaire Français. La stratégie de défense avec arme nucléaire s'exprime par des manœuvres de dissuasion : mise en avant des forces aériennes à capacité nucléaire a l'occasion de leurs exercices, vols de bombardiers à long rayon d'action, des Sous-marins lanceurs d'engins, essais de missiles balistiques etc...