70 ans d’Israël : ces défis qui jalonnent l’avenir de l’Etat hébreu

Sur la scène internationale quels problèmes doit encore surmonter Israël ?

Roland Lombardi : D’abord, il faut bien reconnaître qu’en 70 ans d’existence, et ce en dépit des fortes tensions actuelles, la situation internationale et surtout régionale n’a jamais été aussi bonne pour l’Etat hébreu.

Les sept ans de bouleversements faisant suite aux révoltes arabes, et surtout la montée en puissance d’un groupe tel que Daech, les crises, les affrontements interarabes et inter-religieux chez leurs proches voisins ont d’abord pu présenter un certain avantage (bien fragile) pour les Israéliens. Ce chaos a eu au moins le mérite de changer la donne géopolitique de la région et, donc, de consolider certaines alliances pour Israël ou d’en faire apparaître d’autres. Mais elle a fait naître également de nouvelles menaces.

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui, pour certains pays occidentaux, ou du moins pour les plus éclairés et les plus pragmatiques, au premier rang desquels les pays européens victimes du terrorisme islamiste (ou simplement confrontés, comme les pays du centre et de l’est de Europe - Autriche, Hongrie, la République tchèque, Roumanie… -, à une déferlante migratoire à majorité musulmane), la coopération avec l’Etat hébreu redevient d’actualité. Chypre et la Grèce ont d’ailleurs déjà signé avec Israël de nombreux accords commerciaux, énergétiques mais aussi et surtout, militaires… Face au même danger de l’islamisme radical, qui peut se permettre sérieusement de se passer de l’expérience et du savoir-faire israélien dans la lutte contre le terrorisme ?

Israël a su tisser et consolider sa coopération sécuritaire mais aussi ses liens d’amitiés et surtout commerciaux avec de grandes puissances comme l’Inde ou encore la Chine.

Quant aux rapports entre l’Etat hébreu et la Russie, le nouveau Juge de paix de la région depuis son intervention en Syrie, ils sont excellents et ne sont plus à démontrer. Mais j’y reviendrai plus loin…

Enfin, nous l’avons vu ces derniers mois et ces dernières semaines, avec les Etats-Unis de Donald Trump, Jérusalem n’a jamais connu un tel soutien venant de son principal et plus puissant allié, et qui est encore, rappelons le, et que cela nous plaise ou non, la seule puissance globale de la planète.

Au niveau strictement régional, là aussi, nous assistons à une évolution positive pour Israël.

Ainsi, depuis ces dernières années, les relations commerciales mais aussi la collaboration sécuritaire, spécialement dans le domaine du renseignement, se sont formidablement intensifiées entre Israël, la Jordanie et la grande Egypte de Sissi (les deux seuls pays arabes à avoir déjà signé une paix officielle avec Jérusalem).

Même les Etats du Golfe dont le plus grand d’entre eux, l’Arabie saoudite, le pays « des deux mosquées sacrées » (notamment du fait de l’hégémonie grandissante de l’adversaire commun dans la région, l’Iran) se sont depuis paradoxalement et fortement rapprochés de l’Etat juif pourtant si honni par le passé. Ces nouvelles inflexions vont peut-être mettre fin à cette hypocrisie historique et diplomatique qui a toujours caractérisé, depuis des décennies, les relations entre Israël et ses voisins arabes qui loin du catastrophisme des médias ou des communiqués officiels et enflammés de part et d’autre, ont toujours discuté ou commercé en coulisses…