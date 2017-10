60 millions d'euros d’amendes routières en plus en 2018, et autres petits secrets du budget

Le premier budget d'Emmanuel Macron est ambitieux. Elle prétend donner une image de ce qui se passera jusqu'en 2020. Il faut le lire entre les lignes, car il répond en fait à la question: comment Emmanuel Macron imagine-t-il la France l'année où il se représentera à l'élection présidentielle?

2020, l'année où Macron fera des cadeaux aux électeurs

Le budget se lance dans des explications complexes sur la baisse des dépenses en volume. Celles-ci sont regroupées dans une nouvelle catégorie budgétaire: l'objectif de dépenses totales de l'État (ODETE).

En lisant les tableaux qui en présentent l'évolution, on peine à comprendre la notion de "baisse en volume", puisque la loi de finances annonce leur augmentation méthodique chaque année.

Simplement, la hausse sera modérée en 2018 et 2019. Macron a prévu un cadeau de 5 milliards aux électeurs en 2020. Tiens! c'est l'année des élections municipales. Un pur hasard, bien entendu.

Les taux d'intérêt à la hausse

Au passage, le gouvernement anticipe une hausse des taux d'intérêts cette année-là. 2020, année du début d'un nouveau cataclysme économique?

En tout cas, la charge de la dette est prévue à près de 45 milliards € en 2020. On mesure dont l'exposition au "risque de taux" dû à notre endettement colossal. La somme va dépasser le coût des retraites des fonctionnaires (43 milliards). C'est dire! Les prélèvements au profit de l'Union Européenne devraient augmenter d'autant cette année-là et dépasser les 24 milliards...

La baisse mal vendue des cotisations salariales

Le gouvernement baisse progressivement les cotisations salariales. La première vague équivaut à un cadeau de 7 milliards€. Ce petit geste est totalement occulté par la hausse de la CSG, devenue un point obsédant, voire obsessionnel. La communication politique: plus on en fait, moins elle marche. Macron se serait contenté de prendre la parole le 14 juillet pour expliquer en termes simples ce qui allait se passer, il n'en serait pas là. Dans la foulée, le gouvernement revalorise la prime d'activité et l'allocation adulte handicapé. On n'en entend pratiquement pas parler.

La fausse baisse du nombre de fonctionnaires

Partout, la presse subventionnée a répété à l'envi que 1.600 suppressions d'emplois étaient prévues dans la fonction publique. En réalité, le gouvernement crée plus de 16.000 emplois! C'est la tactique du "en même temps", une fois de plus, qui sévit. On dit qu'on baisse, mais en fait on augmente fortement.

L'Éducation Nationale se prend 10.000 emplois nouveaux. Et personne n'a rien vu. Du coup, la masse salariale de l'État augmente de 2,4% en 2018. Mais chut! c'est un secret.

On a indexé le barème de l'impôt sur le revenu

L'article 2 de la loi instaure l'indexation du barème de l'impôt sur le revenu sur l'inflation. Ce mécanisme favorable aux assujettis avait coûté cher à Ayrault, qui n'avait pas vu venir que l'absence d'indexation augmentait mécaniquement la somme due par chacun. 1,1 milliard de cadeaux dont personne n'a entendu parler.