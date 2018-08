55% des Français considèrent que le bilan de Nicolas Hulot comme ministre est négatif

A la demande de RMC et Atlantico.fr, Harris Interactive a interrogé un échantillon représentatif de Français sur la démission de Nicolas Hulot. Il s'agissait notamment de savoir comment les sondés jugéaient l'action de l'ancien ministre au sain du gouvernement.

Jean-Daniel Levy : 77% des Français s’attendent à ce que les enjeux écologiques et environnementaux soient mal pris en compte dans la politique menée par le gouvernement.

Il s’agit là probablement de la résultante d’une double logique : logique pré-électorale et logique de l’action gouvernementale. Logique pré-électorale, en effet car les Français n’ont pas identifié qu’Emmanuel Macron, dans le cadre de sa campagne eut parlé fortement d’écologie et d’environnement. Le Président qui plus est n’en a pas fait un axe fort lors de ses prises de parole précédant l’élection. Logique de l’action gouvernementale car Nicolas Hulot n’est pas parvenu, aux yeux des Français, à pouvoir véritablement faire bouger les lignes.

Qui plus est ce sont surtout des renoncements qui ont été identifiés : lors des Etats Généraux de l’Alimentation, lors des débats sur le glyphosate, sur le nucléaire par exemple. Si Nicolas Hulot personnalité clairement identifiée, appréciée pour sa sincérité, pour sa capacité à pouvoir dénoncer des situations, expert de l’écologie et l’environnement, n’est pas parvenu à ses fins pourquoi et comment d’autres y parviendraient ? Telle semble être en substance la question des Français. Et ceci d’autant plus que les précédents ministres de l’écologie ont été jugés comme n’ayant pas réussi à mener à bien leurs mission.

Quels enseignements retirer de ce sondage réalisé le 28 août 2018, après l’annonce par Nicolas Hulot de son départ du gouvernement ?

1. Que, quelques heures après l’annonce de Nicolas Hulot, 84% Français approuvent sa décision, quand seulement 16% la désapprouvent. L’approbation est particulièrement marquée parmi les Français se déclarant proches des formations politiques d’opposition (92% à la France Insoumise, 94% au Rassemblement National). Même au sein des sympathisants de La République En Marche, plus de 6 personnes sur 10 approuvent cette décision de l’ex-Ministre de la Transition écologique et solidaire. Le choix de Nicolas Hulot est donc perçu comme la conséquence logique de ses divergences avec l’exécutif.

2. Que le bilan de Nicolas Hulot au Ministère de la Transition écologique et solidaire apparaît mitigé : 45% tirent un bilan positif de ces 15 mois écoulés, quand 55% portent un regard plutôt négatif. Les jugements à cet égard s’avèrent relativement homogènes, quelle que soit la sensibilité politique des personnes interrogées. À l’exception notable des sympathisants de La République En Marche : ceux-ci sont 63% à identifier une action positive de Nicolas Hulot au Ministère.