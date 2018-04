50 ans après la révolution sexuelle, sommes-nous aussi heureux que l’espéraient les combattants de la libération des désirs ? Pas si sûr...

Atlantico : Votre livre, L'Amour à l'épreuve du temps, est d'abord celui d'un soixante-huitard. Non pas en tant qu'il embrasse les idées de 68 mais parce que vous avez vous même eu vingt ans en 1968. 68 : l'année de la révolution sexuelle, de l'explosion de désirs, de la libération des corps contraints par la morale, entraîna aussi une certaine dévaluation de l'amour, considéré comme petit bourgeois, individualiste, casanier. 50 après, où en sommes nous, avec l'amour ? Est-il toujours subordonné au désir, voire confondu avec le désir ? Que diriez-vous si vous deviez comparer le rapport à l'amour de ces deux jeunesses séparées par un demi siècle ?

Jean-Paul Mialet : Je ne dirai pas je suis d’abord un soixante-huitard : je suis plutôt d’abord un homme qui a arpenté pendant quarante ans le territoire obscur des souffrances de l’âme. Ce mot d’âme peut frapper, mais hors de toute connotation religieuse, il me paraît le plus adapté pour désigner le noyau sensible qui anime chacun à son insu, et qui est au centre de mon activité. Mais certes, j’avais bien vingt ans en 68, et cela a contribué – bien moins toutefois que ces longues années de pratique – à mon formatage personnel.

Chacun sait que 68 a été l’époque de toutes les libertés (« Il est interdit d’interdire ») et en particulier de la libération sexuelle. De ce côté-là, l’explosion n’est pas venu au hasard : elle était préparée par un terrain théorique et rendue possible par l’élimination d’obstacles pratiques. D’un point de vue théorique, beaucoup considéraient que la sexualité faisait l’objet d’une répression destinée à maintenir l’ordre social ; des philosophes ou psychanalystes freudo-marxistes pensaient qu’en lâchant les vannes, on libérerait non seulement l’homme de sa tyrannie personnelle, mais aussi la société de l’oppression du Grand Capital. Cette volonté d’émancipation de l’individu de ses tutelles se heurtait néanmoins à des interdits moraux et pratiques. Les deux se sont écroulés en même temps. La possibilité pour la femme de disposer de son corps sans risque de grossesse grâce à la pilule contraceptive a levé tout obstacle pratique à une sexualité libre. Et une nouvelle morale s’est substituée à l’ancienne : faire l’amour et non la guerre. N’oublions pas le contexte de la guerre du Viet Nam. La course aux armements devait céder la place à la course au plaisir. La révolution sexuelle s’est alors mise en en marche.

A cette époque, le sentiment amoureux était ignoré ou méprisé : l’amour était tenu pour une construction sociale, une justification pour s’aliéner la propriété d’un partenaire. Seul faire l’amour pouvait se concevoir en toute liberté. Ont alors été tentées des expériences de vie communautaire où personne n’appartenait à personne mais pouvait s’unir sexuellement à tous : comme on peut l’imaginer, cela a rapidement tourné à l’échec… Et la révolution sexuelle s’est peu à peu apaisée, laissant les conventions bourgeoises d’autrefois faire leur retour.