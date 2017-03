Les 5 scénarios de Juncker pour l’avenir de l’Europe

Le président de la Commission européenne, M. Jean-Claude Juncker, a déclaré: «Il y a 60 ans, les pères fondateurs de l’Europe ont choisi d’unir le continent par la force du droit plutôt que celle des armes. Nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli depuis lors. La plus sombre de nos journées en 2017 sera toujours bien plus lumineuse que n’importe laquelle passée par nos aïeux sur les champs de bataille. Alors que nous célébrons les 60 ans des traités de Rome, il est temps pour une Europe unie à 27 de construire une vision pour son avenir. L’heure est à l’initiative, à l’unité et à la détermination commune. Dans son livre blanc, la Commission présente un éventail de voies sur lesquelles l’Union des 27 pourrait s’engager. C’est le début du processus, non la fin, et j’espère qu’un large débat, empreint d’honnêteté, pourra maintenant s’ouvrir. La fonction doit précéder la forme. Nous avons l’avenir de l’Europe entre nos mains.»

Le livre blanc examine les facteurs de changements qui influeront sur l’évolution de l’Europe au cours des dix prochaines années, qu’il s’agisse de l’impact des nouvelles technologies sur la société et l’emploi ou des doutes suscités par la mondialisation, des nouvelles menaces qui pèsent sur la sécurité ou de la montée du populisme. Il énonce clairement le choix auquel nous sommes confrontés: soit nous nous laissons emporter par ces tendances, soit nous nous en saisissons et nous profitons des nouvelles perspectives dont elles sont porteuses. L’Europe voit sa population et son poids économique diminuer quand d’autres parties du monde voient les leurs augmenter. En 2060, aucun des États membres ne représentera ne serait-ce qu’1 % de la population mondiale. Il est donc impératif de rester unis pour pouvoir faire plus. La prospérité de l’Europe, force mondiale positive, continuera de dépendre de son ouverture et des liens forts qu’elle entretiendra avec ses partenaires.