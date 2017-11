Les 5 sages de l’économie allemande alertent sur "sa surchauffe" et mettent involontairement le doigt sur LE bug de la zone euro dans l’indifférence générale

Atlantico : Selon un rapport des conseillers économiques du gouvernement allemand, l'économie allemande risque la surchauffe -"Il y a des signes évidents de surutilisation des capacités économiques"- ce qui justifierait les appels de la Bundesbank à un arrêt rapide de la politique menée par la Banque centrale européenne. Quels sont ces risques redoutés pour l'économie allemande ?

Nicolas Goetzmann : La croissance allemande devrait être de 2% pour cette année 2017 et de 2.2% pour l'année 2018, et ce, dans un contexte de "quasi" plein emploi. Lorsque l'économie continue de croître alors que le marché de l'emploi est "serré, la conséquence la plus évidente est une pression à la hausse sur les salaires. La croissance est signe de hausse de la production, ce qui entraine une nécessité de recruter pour les entreprises. Or, puisque le plein emploi est atteint, le seul moyen d'attirer les salariés dans une entreprise plutôt qu'une autre, est d'offrir de meilleures conditions salariales.

C'est ce qui est identifié comme un "risque" par les "sages" allemands. Du point de vue des salariés, et de la consommation, il s'agit d'une bonne nouvelle, mais ce sentiment n'est apparemment pas partagé par tous. La question est alors pourquoi ? Il y a ici plusieurs éléments de réponse. Le premier est que la hausse des salaires se traduit par une érosion consécutive des marges, puisque la part des salaires progresse. Le second est que ce double résultat- hausse des salaires (et donc de la consommation) / baisse des marges, a un effet direct sur la balance commerciale d'un pays car une celle-ci conduit à un affaissement de l'excédent commercial allemand. Enfin, et en dernier lieu, une hausse des salaires va conduire à une perte de "compétitivité" du pays par rapport à ses homologues européens, ce dont Berlin ne veut pas. La conclusion est que le risque qui est aujourd'hui identifié par les conseillers économiques du gouvernement de Berlin ne concerne que la position de puissance du pays en Europe, et le maintien de cette domination sur le continent. Parce qu'en dehors de cela, la zone euro aurait, pour sa part, intérêt à ce que les salaires augmentent. Et cela est justement ce que le FMI ou l'OCDE préconisent pour la zone euro. Ne pas accepter que "la roue tourne" au sein de la zone euro, comme elle a tourné au bénéficie de l'Allemagne dans le courant des années 2000, c'est refuser un fonctionnement coopératif au sein du continent.

Rémi Bourgeot : Les experts du Sachverständigenrat avancent un argument technique : la croissance allemande, qu’ils estiment à 2% pour cette année et 2.2% pour l’an prochain, dépasserait la croissance potentielle de long terme, qu’ils estiment à seulement 1.4%. Derrière cet argument technique tout à fait abstrait et discutable, ils développent en réalité une vision très politique de l’économie allemande dans le contexte européen, rejetant toute idée qui s’apparenterait à une solidarité accrue au sein de la zone euro et même à l’idée de renforcer ou transformer le Mécanisme européen de stabilité. Ils vont ainsi plus loin encore qu’une simple opposition frontale à l’idée d’Emmanuel Macron de créer un véritable budget de la zone euro. Ils rejettent même les idées alternatives beaucoup moins volontaristes que les conservateurs allemands ont opposées aux projets français. Ils expriment ainsi le fond de l’opposition de l’establishment allemand à la vision traditionnelle de l’élite française d’un « gouvernement économique européen ». Evidemment le keynésien de l’institution, Peter Bofinger, a un son de cloche différent lorsqu’on lui donne la parole dans les médias, aussi bien sur le fond de l’analyse économique que sur la vision politique, mais sa présence même relève essentiellement du souci d’afficher un semblant de diversité idéologique.

Au-delà des arguments politiques et idéologiques sur une surchauffe imaginaire et le mirage d’une inflation forte, les économistes du Conseil pointent en réalité les divergences d’intérêts entre l’Allemagne et le Sud de la zone euro en ce qui concerne la politique monétaire de la Banque centrale européenne. L’écrasement des taux d’intérêt qu’induisent les achats de la BCE pénalisent la forte population des retraités et épargnants allemands ainsi que les assureurs du pays qui ne cessent d’alerter le gouvernement. Par ailleurs, l’écrasement des taux a encouragé une hausse des prix de l’immobilier, qui sont traditionnellement plus bas en Allemagne qu’en France en particulier. Cette hausse de l’immobilier entre en contradiction avec la stratégie de compression salariale qui repose également sur un coût de la vie bas, au pays d’Aldi et de Lidl.

Par ailleurs, ils semblent désigner par « surchauffe » ce que l’on appelle plus traditionnellement le plein emploi, ou en tout cas une situation qui s’en rapproche. La faiblesse du chômage n’a néanmoins pas entraîné un fort rattrapage des salaires. Et l’excédent commercial allemand défie toutes les normes mondiales en la matière. Mais on a tendance à sous-estimer les risques qui pèsent sur les modèles économiques déséquilibrés lorsqu’ils semblent en parfaite santé. L’Allemagne est enfermée dans un modèle économique qui repose sur la compression des coûts salariaux et par intégration manufacturière de l’Europe centrale. L’excédent commercial est davantage un corollaire du modèle de croissance qui lui a permis de se sortir de la crise des années 1990-2000. Une véritable hausse des salaires allemands irait dans le sens d’un rééquilibrage européen mais mettrait en péril ce modèle. L’idée de « surchauffe », si elle plus que questionnable d’un point de vue conjoncturelle, pointe surtout les limites du modèle allemand.

Comment s'imbrique l'identification de ce risque dans la poursuite de la stratégie économique européenne ? Quelle différence entre les intérêts défendus par l'Allemagne et ceux de la zone euro prise dans son ensemble ? Quelle place donner à la France dans cette situation ?

Nicolas Goetzmann : Pour se rendre compte de l'absurdité de la position allemande, il faut se référer aux statistiques de la zone euro. L'ensemble affiche un taux de chômage de 8.9% alors que celui de l'Allemagne est de 3.6%. Il y a donc une déconnection forte entre la moyenne de l'ensemble et la position du plus puissant de ses membres. Dans un tel cas, la question est de savoir si la stratégie économique de l'ensemble doit être dessinée en fonction des intérêts de l'ensemble ou en fonction de l'intérêt général. Soit c'est l'intérêt général et la BCE doit poursuivre son action monétaire, ce à quoi l'Allemagne s'oppose, soit c'est l'objectif de Berlin qui doit être respecté et la BCE doit arrêter. Et nous avons ici le parfait exemple du dysfonctionnement structurel de la zone euro. Faut-il accepter servilement la poursuite de l'intérêt du plus fort, ou faut-il tenter de rééquilibrer la situation au profit de l'intérêt général ? Si le soutien donné par la BCE à l'économie de la zone euro est arrêté, quelles sont les leçons que la Grèce (21% de taux de chômage), l'Espagne (16.7%), l'Italie (11.1%), et la France (9.7%) devront en tirer ? Que leurs intérêts ne sont pas ceux défendus au sein de la zone euro.