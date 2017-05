5 raisons de rejeter la stratégie du Front Républicain (tout en votant Macron malgré tout)

Or, conformément à ce que la quadripartition politique issue du premier tour laissait prévoir, le ressentiment des électeurs des principaux candidats vaincus vient s'ajouter aux arguments caricaturaux des deux finalistes pour achever de pourrir une campagne présidentielle qui aura décidément été désastreuse de bout en bout. Il faut, pour éviter de s'enliser dans ce marécage, revenir à l'essentiel et se demander simplement qui choisir comme pilote pour gouverner la France dans les années qui viennent.

L'abstention en la circonstance, si l'on fait abstraction des répugnances subjectives, peut difficilement être justifiée. Elle est en elle-même légitime dès lors que, tel l'âne de Buridan, on ne trouve aucune raison positive d'opter pour l'une des offres en présence. Est-ce seulement concevable lorsque, comme c'est le cas en la circonstance, deux candidats proposent des orientations à ce point divergentes, notamment en matière de politique économique ? Il ne s'agit plus tant de choisir un pilote que de décider de la destination à prendre.

Pourquoi la droite doit choisir Emmanuel Macron

A cet égard, l'électeur filloniste que je fus ne saurait avoir une seconde d'hésitation. Sauf à n'avoir rien compris au projet défendu par François Fillon, il est impossible de ne pas constater une proximité avec celui d'Emmanuel Macron, sur la question économique à tout le moins. Celle-ci n'est certes pas le tout de la politique mais elle est stratégique, en ceci qu'elle conditionne la souveraineté du pays comme le niveau de la protection sociale. Soit on pense pouvoir redresser le pays par un protectionnisme aux frontières de la France et une distribution de pouvoir d'achat, soit on estime nécessaire de conduire une politique de l'offre dans le cadre d'une économie ouverte, en débloquant le travail et le capital. Ce débat qui oppose aujourd'hui les libéraux (Fillon et Macron) aux populistes (Mélenchon et Le Pen) est décisif pour l'avenir du pays, et il importe de ne pas se tromper de méthode.

Tous, il faut le noter, proposaient de rompre avec l'impuissance publique qui a marqué les dernières décennies. L'argument massue des populistes consiste à affirmer que le réformisme libéral (pragmatique plus qu'idéologique) proposé par Fillon et Macron s'inscrit dans la continuité des politiques conduites par les gouvernements depuis plus de 30 ans. C'est pourtant faux. Les politiques suivies ont été des politiques de gribouille conduites par des gouvernants faibles, soucieux avant tout de complaire à une opinion publique hostile aux réformes libérales. Si, du reste, le libéralisme des gouvernements passés était avéré, l'allègement de la sphère publique, la réforme du marché du travail et celle de la fiscalité du capital ne seraient pas en 2017 des projets mais des acquis. En réalité, la France est bien le pays de l'Union européenne où la dépense publique est la plus importante, et qui affiche en outre l'un des déficits publics les plus élevés.