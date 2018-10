5 raisons pour lesquelles la solitude ne ressemble pas à ce qu’on croit en France

Une étude dont les résultats ont été publiés le 1er octobre 2018 par la BBC, the BBC Loneliness Experiment, montre que les adolescents et jeunes adultes sont la part de la population la plus concernée par le sentiment de solitude. C'est vrai aussi rétrospectivement, puisque, la plupart du temps, les sondés affirment que le moment où ils se sont sentis le plus seul étaient leur jeunesse. Comment expliquer ce sentiment de solitude chez des jeunes à la vie sociale supposée bien remplie ?

Pascal Neveu : Cette étude internationale porte sur 55000 personnes à partir de questions établies par 3 universités anglaises.

Je pense qu'il faut rappeler ce qu'est l'adolescence... période éminemment "dépressive" où les jeunes subissent les transformations du corps et les premiers tourments affectifs (avec le lot de critiques et donc d'attaques narcissiques tant auto-personnelles, que les quolibets des camarades, tout autant l'idéal qu'ils voudraient atteindre...).

Cette période fort turbulente agite la question de la solitude.

Car en même temps se vit la mise à distance du modèle parental afin de se forger son propre modèle.

Aussi, sans minimiser les problèmes et la souffrance de la solitude, les jeunes sont sujets à ce questionnement.

Les réseaux sociaux et applications ne règlent pas le problème, loin de là, car entre les apparences et la honte de raconter la réalité se sa vie, les jeunes ne parlent pas de leur vie auprès de leur entourage. Et que penser des selfies, de se montrer « in », dans les lieux branchés, avec les ami(e)s… en pensant la surenchère.. en craignant le rejet, les rateaux…

Ainsi pas étonnant que chez les 16-24 ans, 40% déclarent souvent ou très souvent se sentir seuls. Car ils n’osent plus rien, se sentent incompris, évitent des soirées qui pourtant sont sans enjeu, où seul le plaisir et l’amusement devraient prévaloir.

Pour autant, le désir d’indépendance, les conflits liés aux différences d’opinion, et d’âges… expliquent, en partie un isolement, lié à cette tranche d’âge que nous avons toutes et tous connus.

La question de la solitude, en revanche, pose un sujet qui peut se révéler plus inquiétant : toutes les questions de la différence, de l’isolement, de la non-reconnaissance, du rejet, de l’indifférence, de la sexualité, du refus d’exprimer son mal-être, son mes-amour, son non-amour…

Selon la même enquête, 27% des plus de 75 ans disent se sentir souvent seul, alors qu'on attendrait un chiffre beaucoup plus important. Pourquoi cette idée reçue et pourquoi n'est-ce en réalité pas le cas ?

Pardonnez-moi mais même si je ne minimise aucunement les chiffres, les plus de 75 ans ne sont pas tous des dépressifs suicidaires (et je ne veux pas rappeler les moyennes d’âges qui rendraient cette étude non crédible…), et il faut justement nous tourner vers ce 1/3ère de femmes et d’hommes isolés.