Les 5 raisons pour lesquelles les eurosceptiques dépriment

La campagne présidentielle aura sans doute bouleversé le paysage politique, "dégagé" beaucoup d’acteurs historiques et mis la France en état de stress en accroissant certainement sur ses valeurs et son avenir. Mais il y a un dossier sur lequel, contrairement à toutes les attentes, la pédagogie a fait un peu de progrès, c’est le dossier européen.

Les tergiversations de Marine Le Pen, passant d’un projet de sortie de l’euro à la perspective d’une monnaie commune au fonctionnement de laquelle personne ne comprend rien, les invectives contre Bruxelles, la Banque centrale européenne d’un côté… De l’autre, les explications d’Emmanuel Macron sur les opportunités de la mondialisation et sur la capacité de l’Union européenne à protéger les Etats-membres comme sur la solidité de l’euro...

Cette bousculade de discours contradictoires a fini par placer le dossier de l‘Europe parmi les dossiers prioritaires du prochain président.

En clair, les eurosceptiques qui paraissaient majoritaires dans l’opinion publique française, ont pris du recul. Les plus convaincus le sont un peu moins et ceux qui en avaient fait leur fond de commerce politique commencent à déprimer grave. Il y a à cela 5 séries de raisons qui tiennent la route.

La première raison est sans doute le discours assez confus de Marine Le Pen. La présidente du Front national et ses proches avaient fait de la sortie de l’euro, l’alpha et l’oméga de toute sa politique de redressement. L’euro, l’Europe, Bruxelles et la BCE étant responsable de tous nos ennuis, il fallait pour l’extrême droite sortir au plus vite de ce système européen. Le raisonnement était simple et cohérent . Mais dangereux. En retrouvant la souveraineté monétaire, la France aurait retrouvé des marges qui lui permettaient de financer toutes les améliorations de pouvoir d’achat, d’investissement, de créations d’emplois ; bref c’était le remède miracle. Et beaucoup commençaient à le croire en France. Sauf que les Français savent que l’euro est une monnaie forte et qu’une monnaie forte, c’est un gage de confiance et de sécurité. Marine Le Pen a donc abandonné la sortie de l’euro, et pour ne pas donner l’impression de tout céder, elle s’invente une monnaie commune qui est inexplicable et qui sème le trouble sur sa stratégie économique et le doute sur sa capacité à mettre en place un nouveau système de confiance. Ce qui est encore un peu plus troublant, c’est que ses lieutenants essaient maintenant de nous expliquer que c’est du pareil au même. Ce qui n’est pas vrai, la monnaie commune finira par cannibaliser la monnaie française et la déprécier. Pour les Français, ces affaires de monnaies sont trop sérieuses pour les laisser aux mains de gens qui ne savent pas compter. Si les Français avaient le choix entre un franc dévalué et un euro commun solide, ils n’hésiteraient pas longtemps.