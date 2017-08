Les 5 moyens de manger sa pastèque

La pizza pastèque.

Pas de panique, on ne mettra pas de pastèque sur la sacro-sainte pizza de la mamma.

C’est en fait la pastèque qui servira de base à ce dessert. Il faut pour cela découper une tranche d’environ 3cm d’épaisseur dans toute la largeur du fruit. Étalez ensuite sur une des faces du yaourt grec, un peu de miel puis des fruits selon votre goût : framboises, fraises coupées en deux, quartiers d’abricots. Terminez avec quelques fruits sec comme des noix et une ou deux feuilles de menthe et servez !

En salade…

Ici, rien de plus simple, c’est presque une salade « fond de placards » puisqu’à la pastèque on ajoutera de la feta ou du halloumi, quelques tomates cerises et, point essentiel, un assaisonnement acidulé juste ce qu’il faut : citon vert, huile d’olive vierge, menthe, gros sel et poivre.

C’est prêt en 2 minutes, frais et vraiment, mais vraiment savoureux !

… Ou en gaspacho

Difficile d’imaginer la pastèque et sa texture parfois granuleuse en un gaspacho tout doux, mais associée aux bons ingrédients on obtient une texture veloutée et un plat parfait pour l’été ! Il vous faudra donc des tomates bien charnues, des poivrons rouges et jaunes, du concombre, et pour assaisonner, du citron vert, des oignons nouveaux, du gingembre ainsi que du sel et du poivre. La suite est simple, vous épluchez, coupez, mixez et assaisonnez ! Pensez juste à laisser le tout au frais au moins 1h avant de déguster.

L’eau de pastèque

La pastèque étant composée à 90% d’eau ce n’est pas bien compliqué de la transformer en boisson rafraichissante ! Vous pouvez bien sur acheter des eaux de pastèque toutes prêtes en boutique mais il suffit d’un blender pour être trendy avec sa watermelon water : coupez en morceaux grossiers la pastèque préalablement mise au frais, enlevez peau et pépins, mixez et… voilà ! Pour les becs sucrés vous pouvez ajouter un peu de sirop d’agave qui apportera un goût sucré tout en conservant le côté healthy de la boisson.

Le long drink

Si vous avez envie d’un cocktail pour bien commencer la soirée ou pour la beach party de vos vacances, là encore, vous pouvez utiliser votre pastèque. Que ce soit au verre où directement dans le fruit, plusieurs alcools se marient parfaitement avec elle. On peut donc revisiter le mojito avec une variante pastèque/concombre/menthe ou en version punch avec du lait de coco. Pour un cocktail à partager, choisissez une pastèque bien ronde, coupez la en deux, évidez là sans accroc et remplissez la ensuite avec les fruits, jus et alcool de votre choix, une louche ou quelques pailles et le tour est joué !