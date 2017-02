5 informations fondamentales totalement éclipsées par le "Penelopegate"

La montée de l’écart (spread) de taux entre France et Allemagne pour les emprunts d’Etat à 10 ans

Jean-Paul Betbèze : 70 points de base, 0,7%. En finance, la montée de l’écart (spread) de taux entre France et Allemagne pour les emprunts d’Etat à 10 ans est passée inaperçue, alors que c’est la façon dont les marchés financiers nous perçoivent et analysent notamment notre risque. La France s’endette actuellement à 1,08% à 10 ans (pour une inflation harmonisée à 0,8%) contre 0,38% pour l’Allemagne (pour une inflation à 1,9%). L’écart est ainsi de 0,7% hors inflation, contre 0,5% en début d’année et 0,2% début novembre.

Trois phénomènes ont lieu depuis quelques mois et s’accélèrent : les taux longs montent partout, en liaison avec la reprise de la croissance et la remontée de l’inflation ;l’écart de taux s’accroît avec l’Allemagne, traduction de la montée du risque France ; pire enfin le taux réel France (taux nominal moins inflation courante) est de +0,3% contre -1,5% pour l’Allemagne. La France est perçue comme plus risquée, l’Allemagne toujours le pays le plus sûr de la zone.

Cette montée de l’écart des taux est surtout politique. Les marchés n’ont pas réagi quand, lors de la primaire de la gauche, Benoît Hamon avait esquissé l’idée de se rapprocher de l’Allemagne pour réduire, ensemble, la dette publique ! En français, il s’agit là d’un défaut souverain. Ce seul mot suffit à faire monter les taux, puisque le risque augmente, mais il n’a pas été repris par la suite. C’est heureux. Et souhaitons que ceci se poursuive. L’écart qui se creuse vient certes de l’incertitude politique qui monte (et qui pousse d’ailleurs à emprunter beaucoup avant les élections) et maintenant, dans l’esprit des marchés, de la possibilité d’une victoire de Marine Le Pen. Même si une telle probabilité paraît très faible, les marchés envisagent, depuis le Brexit et Trump, toutes les possibilités. Ils cherchent ainsi ce qui pourrait affecter les autres candidats, notamment Emmanuel Macron.

N’oublions pas les enjeux, derrière ces jugements et ces comportements : ils sont réels et importants. Chaque jour, pour "tourner", le Trésor emprunte en effet 800 millions d’euros, dont 250 viennent de notre épargne et le reste de nos amis Chinois, Japonais…, qui détiennent 60 % de notre dette. François Fillon est le candidat de la réduction de la dette, Emmanuel Macron aussi, mais c’est moins mis en avant. Ce n’est pas vraiment le cas pour les autres concurrents. Le spread qui augmente montre ainsi l’inquiétude qui monte, pendant que nous discutons d’autre chose. Il serait temps de revenir à l’essentiel et de parler des budgets prévisionnels, pour les cinq ans qui viennent, mis en avant par les divers candidats. N’oublions pas que notre déficit dépasse toujours le maximum prévu dans le cadre du Pacte de Stabilité et de Croissance (3% du PIB) et que viendra un moment où la BCE achètera moins de bons du trésor français. Ceci devrait commencer en janvier prochain et peser avant.

Le taux de chômage de la zone euro a atteint 9.6% au mois de décembre 2016.

Nicolas Goetzmann : Il s'agit là du meilleur résultat de la zone euro depuis le mois de mai 2009, c’est-à-dire depuis près de 8 ans. Le taux de chômage de la zone avait atteint son sommet au mois de juin 2013, soit 12.1%. Mais il y a encore du chemin à parcourir pour atteindre le plein emploi. La première étape sera de battre le taux le plus bas de la zone euro, atteint en mars 2008, avec 7.2% de chômage, et la seconde étape sera de rivaliser avec les chiffres américains, qui restent bien inférieurs à 5% de la population active.

Cette baisse du chômage en Europe est la conséquence de la politique monétaire menée par la BCE, ce qu'explique Mario Draghi : "Globalement, nous sommes satisfaits du positionnement monétaire que nous poursuivons maintenant depuis 2014. Il est de plus en plus clair que ce positionnement a été un succès (…) Dans l'ensemble, la zone euro a créé 4.5 millions d'emplois lors des trois dernières années".

Le premier élément à retenir, c'est que, malgré les nombreuses critiques dont Mario Draghi a fait l'objet, sa politique fonctionne. Parce que ce n'est évidemment pas l'austérité qui a créé des emplois, mais bien la politique de relance de la BCE. On peut cependant regretter que la démarche ne soit pas plus franche, et donc plus rapide. On peut prendre exemple sur le cas américain, parce que les Etats-Unis sont parvenus à créer 15 millions d'emplois entre la fin 2010 et la fin 2016 en mettant en oeuvre une politique analogue, mais plus vigoureuse encore. Il existe donc une forte marge de progression au sein de la zone euro. Il faudrait également que le débat politique puisse enfin se reporter sur ces questions monétaires, parce que lorsque les dirigeants évoquent le plein emploi sans évoquer les questions macroéconomiques, cela n'a pas beaucoup de sens.

Par contre, il faudra bien un jour se poser la question de la soutenabilité des divergences internes à la zone euro. Car entre la Grèce qui affiche encore un taux de chômage de 23% ou l'Espagne avec 18.4%, et l'Allemagne qui voit son taux de chômage atteindre 3.9%, il est pratiquement impossible de concilier les intérêts. Les pays du Sud ont besoin de plus de relance, l'Allemagne n'en a pas besoin, et commence à craindre une poussée inflationniste.

La baisse du chômage est donc une très bonne nouvelle pour la zone euro, même si celle-ci est trop tardive et encore trop timide ; mais il est fort probable qu'elle soit la cause de nouvelles perturbations politiques à venir.