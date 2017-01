Les 4 raisons pour lesquelles on peut défendre la candidature François Fillon même si les accusations étaient avérés

Les Français sont incorrigibles. Ils voudraient avoir plus de liberté, de flexibilité et en même temps, ils réclament sans cesse de nouvelles lois qui les contraignent et les paralysent.

Pour comprendre les processus de radicalisation des jeunes et les processus de rupture qui conduisent la jeunesse à adhérer à des idées radicales et violentes, on a souvent tendance à mettre en accusation les médias sociaux, et plus généralement le Net. Les faits sont plus complexes que cela...