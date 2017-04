Les 4 promesses de campagne qui effraient les milieux d'affaires

Pour les milieux d’affaires, jamais une élection présidentielle n’aura été dominée par autant de projets de réformes qui paraissent très éloignées de la réalité. Qu’elles soient populistes ou démagogiques, les réformes proposées par les différents candidats répondent à la demande de l'opinion publique qui se sent déclassée, abandonnée et frustrée par l’élite politique. Le résultat est que les projets et les promesses qui sont censées faire plaisir, seront difficilement applicables sans provoquer des dysfonctionnements douloureux.

Le résultat est que les promesses irréalisables entrainent des catastrophes économiques ou alors engendre des frustrations politiques.

François Hollande a perdu la confiance des Français parce qu’il n’a pas réalisé ce qu’il avait dit qu’il ferait. Et il ne l’a pas fait parce que c’était irréalisable.

Donald Trump court le même danger. Il a été élu sur un programme populiste très compliqué à réaliser. Il a promis mais se retrouve en difficulté dès qu’il s’agit de passer à l’acte.

La responsabilité des chefs d’entreprise n’est pas de donner des avis ou consignes de vote pour tel ou tel candidat. De telles démarches sont en général très mal accueillies par les personnels, par les actionnaires ou par les clients.

En revanche, la responsabilité du chef d’entreprise est de se préparer à toutes les hypothèses, et d’écrire tous les scenarios possibles pour préserver les intérêts de son entreprise. Les actionnaires et les salariés ne comprendraient pas que les dirigeants ne soient pas capables de réagir à toutes les situations.

Face au Brexit, la majorité des chefs d’entreprise se sont préparés aux impacts et aux effets. Devant l’élection de Donald Trump, ils ont tous pris la mesure de ce qui pouvait se passer. L’électionprésidentielle a suscité les mêmes réactions dans les états-majors. Pas question de tirer à boulet rouge sur tel ou tel candidat, en revanche, les milieux d’affaires ont fait une liste de réformes proposées par les candidats qui provoqueraient beaucoup de difficultés pour l‘avenir.

1ère réforme qui fait peur : la sortie de l’euro. Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, la monnaie unique a stabilisé le marché européen qui représente 70 % de l’activité de la majorité des entreprises françaises. Quoi qu’on dise, quoi qu’on fasse, la monnaie unique a crée une forme de solidarité à l'intérieur de la zone euro qui revient à mutualiser les contraintes et qui abaisse le taux de risque et facilite donc les financements. Pour les milieux d’affaires, l’Europe monétaire n’a pas pour vocation à s’autodétruire, mais au contraire à s’approfondir par l’harmonisation fiscale et sociale.

La fin de l’euro et la sortie de l’Europe ouvriraient une période de désordre dont personne n’est capable d’imaginer l’issue, sauf dans une concurrence exacerbée qui conduirait à l’affaiblissement des plus pauvres à commencer par les épargnants.