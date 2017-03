"31" : culottée, originale, réussie

COMEDIE MUSICALE

"31"

de Gaétan BORG & Stéphane LAPORTE

Musique: Stéphane CORBIN

Mise en scène: Virginie LEMOINE

Avec Carole DEFFIT, Valérie ZACCOMER, Alexandre FAITROUNI et Fabian RICHARD

INFORMATIONS

Studio des Champs Elysées

15 avenue Montaigne

75008 Paris

Réservation: 01 56 88 21 10

sophie@locasion.fr

Jusqu'au 30 juillet

LES AUTEURS

- Gaétan Borg: mordu de théâtre et des shows de Broadway ou du West End, il a très tôt orienté sa carrière vers le théâtre musical.. (Avenue Q, Flashdance… ).

- Stéphane Laporte, scénariste québequois, humoriste, chroniqueur,réalisateur et directeur artistique …(Mamma Mia !, Love Circus) - Stéphane Corbin, l'auteur-compositeur des chansons, est fondateur « des Funambules », un collectif de chansons pour lutter contre l'homophobie.

THEME

« 31 », c’est l’histoire, racontée à rebours et en chansons, d’une bande d’amis qui se retrouve, chaque année, pour le réveillon du Nouvel An.

On les découvre le 31 décembre 1999. C'est une de leurs réunions rituelles, une photo supplémentaire de leur amitié... jusqu'à ce qu'éclatent leurs non-dits en une dispute épique.

Avant qu'ils n'aient pu s'expliquer, et qu'on comprenne les sources de ce grand ras-le-bol amical, nous allons remonter le temps avec eux, de 31 en 31, jusqu'à leur premier réveillon en 1979.

Dans "31", c'est le passé qui fait avancer l'intrigue.Le public suit un jeu de piste à travers le temps jusqu’à leur dispute de 1999, pour un dénouement inespéré.

POINTS FORTS

- Une comédie (musicale) inhabituelle pour raconter une amitié extraordinaire.

La grande force de ce spectacle est son livret, qui s’amuse à embarquer le spectateur dans une sorte de jeu de piste narratif. Des indices sont disséminés ça et là, et chaque scène aide le spectateur à reconstituer le puzzle que constituent les vies des personnages. On découvre l'histoire de chacun et du lien qui les unit.

Au fil des années et à travers des tranches de leurs vies, les liens complexes qui unissent ces quatre personnages nous sont exhibés, entre rires et émotion mais beaucoup de rire.

- Cette comédie parsemée de chansons, a le bon goût d'être portée par de véritables comédiens de théâtre et d'évoquer, au-delà de son intrigante histoire, des sujets rarement abordés sur les planches.

- On ne peut qu’apprécier cette pièce, de laquelle les spectateurs ressortent heureux de vivre. Une belle façon de raconter l'amitié, quand elle nous tombe dessus sans savoir pourquoi ni comment et quand elle est à l’épreuve des querelles et de la vie.

POINTS FAIBLES

Il manque parfois un petit je-ne-sais-quoi aux chansons pour que l'ensemble nous transporte totalement.

EN DEUX MOTS

Cette « comédie musicale » est originale, drôle, émouvante, bien écrite et ingénieuse.