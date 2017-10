30 ans après le lundi noir de la bourse de New York, "l'exubérance irrationnelle" des marchés financiers est-elle une nouvelle fois de retour ?

Atlantico : 30 ans après le 19 octobre 1987, "lundi noir", qui a vu l'indice Dow Jones perdre 22.6% de sa valeur au cours de la séance, les marchés financiers semblent aujourd'hui "immunisés" des différentes instabilités, notamment politiques, à travers le monde. Battant records sur records, la situation actuelle des marchés financiers peut-elle s'apparenter à une danse sur un volcan ?

Jean-Paul Betbeze : Comment osez-vous poser une telle question ?

Les marchés financiers savent de plus en plus de choses, et les traitent de mieux en mieux vous disent-ils ! Mais, malheureusement, ils les oublient aussi de plus en plus vite, tandis qu’ils grossissent de plus en plus. Ce serait donc différent, bien sûr aujourd’hui, puisqu’alors il y avait, de l’avis de tous les experts de l’époque, beaucoup trop de dette ! Et pas maintenant, si l’on en croit les dernières alarmes du FMI ?

De l’avis de tous, le dollar fluctuait alors beaucoup, il y a trente ans. Et pas maintenant, entre dollar et euro et Yuan ? Mais on vous disait alors, en même temps, que le risque ne devait pas être si important. Il était en effet immunisé par des systèmes d’assurances de portefeuilles. Et maintenant, avec les banques centrales gorgées de bons de trésor, « souvenir » de la crise de 2008 ? Et maintenant, avec la « forward guidance », où les banques centrales prennent les marchés par la main, pour leur dire ce qu’elles vont faire, pour monter leurs taux et vendre des bouts de leurs portefeuille ? On ne risquerait plus rien : il suffit d’écouter et de suivre ? Et à l’époque, vous dit-on, les systèmes d’achats et de ventes automatiques d’actions avaient tout accéléré, provoquant la panique. Et maintenant, où le High Frequency Trading actuel fait passer les « program tradings » d’alors pour des antiquités ?

La liquidité mondiale d’aujourd’hui a fait baisser les taux d’intérêt, donc le prix apparent du risque, sachant que les banques centrales devraient nous prévenir. Nous sommes donc dans une plus grosse mine, avec plus de grisou autour, et les canaris – ceux des banques centrales, les meilleurs - continuent de siffler. Avançons donc, ou, si on préfère, dansons avec Yellen et Draghi, Trump et Kim Jung-un !

Quelles sont les "bonnes" raisons qui permettent de justifier une telle situation ? Le niveau de risque actuel est-il exagéré ?

Les bonnes raisons sont toujours les mêmes : il y a trop de liquidité, donc le taux de l’intérêt baisse, donc il faut prendre plus de risque encore pour avoir un peu plus de rendement, et ainsi de suite. On prête ainsi à 10 ans aux Etats-Unis pour 2,3% (avec 2,2% d’inflation), ou à 1,3% au Royaume-Uni (avec 3% d’inflation), ou à 0,4% à l’Allemagne (avec 1,8% d’inflation), ou à 0,7% à la France (avec 1% d’inflation). Sans trop regarder les niveaux de dette publique. Et si on veut plus de rendement, on peut acheter des bons turcs à 11%, avec 11% d’inflation plus le risque de change. Ou des bons argentins à 100 ans, ou de certaines entreprises. Mais on peut aussi préférer les actions, qui sont à leur plus haut historique aux Etats-Unis ou en Allemagne, en souhaitant que tout cela dure, et résiste aux hausses de taux qui commencent.