Les 3 mots d'ouverture par lesquels Google ou Facebook rendent leurs séance de brainstorming plus productives

Atlantico : Le How Might We, ou "MHW", est une nouvelle technique de management visant à favoriser le débat d'idée dans une entreprise, afin d'en améliorer la performance en prenant tous les avis en compte. Pourquoi le succès du How Might We?

Xavier Camby : Depuis les débuts de la révolution industrielle, sous différentes formes et avatars, le "management" avait pris la forme malsaine d'une inhumaine relation de dominance : l'ingénieur pense et décide ; l'ouvrier obéit, exécute et se tait. Inhumaine parce qu'en réalité exclusivement présente dans certaines organisations du règne animal et qu'il est impossible de trouver, dans nos communautés humaines, la moindre relation de dominance (maître/esclave, sachant/ignorant...) qui ne soit pas, irrémédiablement et définitivement conflictuelle et destructrice.

Le taylorisme et la pseudo organisation scientifique du travail, instrumentalisant l'homme au détriment de toutes ses autres capacités et qualités fut une des apogées de cette tendance toxique (dans ses effets, non dans ses intentions). Chaplin l'illustre tellement bien, dans un "monde moderne".

L'aberration et l'inhumanité de cette déshumanisation du travail se poursuivent toujours de nos jours. Les vecteurs de cette délétère tentation à la dominance sont plus sournois et plus hypocrites : affolés de normes, de procédures, de reporting, de KPI, d'objectifs court-termes... tous les collaborateurs sont en effet contraints à une solitaire course aveugle, sans plus aucune possibilité d'auto-organisation, ni plus aucune collaboration, sans plus aucune réflexion.

Certaines entreprises continuent de promouvoir le We Must ou le We Have to, litanie impérative d'un Credo malsain de seules contraintes, maquillés des meilleures des bonnes intentions. Savez-vous créer, inventer, imaginer, avoir du plaisir... sous contrainte ?

La question posée par un manager responsable à ses collaborateurs : "comment pourrions-nous faire ensemble...? " crée l'intelligence collaborative, qui par définition exclue toute contrainte !

L'intelligence collaborative est aujourd'hui le cœur des nouvelles techniques de management collaboratif. Pour autant, l'intelligence collaborative est-elle donnée à tout le monde? Quels en sont les pré-requis?

L'expérience montre -sans aucun contredit- qu'un employé bien managé est tout à fait capable d'une inépuisable intelligence collaborative. Il peut même radicalement et définitivement changer de comportement. Il n'existe alors plus guère de limite à la co-construction d'une forte croissance : à titre d'exemple, je connais très bien une entreprise, jadis ensommeillée, qui est passée d'une croissance anorexique à plus de 45% de croissance par an, depuis 3 ans (sans aucun changement d'organisation, de périmètre d'activité ni d'acquisition externe...) Le seul pré-requis à la mise en oeuvre de la puissance transformante de l'intelligence collaborative consiste dans le fait d'être bien à son travail. Mais attention aux charlatans qui désormais surfent sur cette vague de la bienveillance et du bien-être au travail comme ils ont jadis surfés sur les différentes modes passées...