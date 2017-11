Les 3 erreurs à éviter pour réussir la reprise française

Première erreur : rééditer mai 68, avec la théorie de « la relance par la consommation ». Mai 1968 a cinquante ans bientôt, l’âge de la maturité diront certains, sauf si c'est celui de la répétition d'une erreur économique majeure. Il ne s’agit pas de refaire la révolution, activité si éprouvante qu’elle en a conduit beaucoup à la Chambre des députés, au Sénat ou au Parlement européen. Il s’agit du risque de répéter la théorie économique d’alors.

L’idée était simple : la demande, dynamisée par une hausse des salaires, poussait l’offre. Elle conduisait nécessairement les entrepreneurs à embaucher et à investir, diffusant ainsi du revenu, et ainsi de suite. A preuve, les hausses des salaires minimaux de l’époque (plus de 30% pour le salaire ouvrier, 50% pour le salaire agricole, avec la suppression des abattements de salaires par zone, en liaison avec le coût de la vie) conduisaient à un choc de pouvoir d’achat. Mais il mène vite à un choc d’inflation, puis d’importation, avec trois dévaluations à la clef.

Mais, même maintenant, cette théorie remise en œuvre en 1981, avec les mêmes résultats, plane dans les esprits.

Si on augmente les salaires, on stimule l’offre, puis l’emploi. Même si la compétitivité française est en berne (il suffit de voir les résultats du commerce extérieur), on ne peut enlever ni la nostalgie de l’époque, ni le goût de la revendication salariale, en lieu et place des négociations et des débats stratégiques dans l’entreprise. C’est moins fun !

Aujourd’hui, où la compétitivité française par les coûts remonte graduellement, avec des hausses de salaires allemands (2,7% en 2009) qui nous arrangent (2,2% en France la même année). Il faut prolonger dans cette voie de la modération salariale française, de la négociation salariale, de la formation et de l’apprentissage, de l’intéressement et de la participation. C’est toujours la profitabilité qui fait l'investissement, la compétitivité et l'emploi. Et bien sûr, c’est plus vrai dans une zone où la dévaluation du Franc est impossible. Et c’est encore plus vrai, à un moment où la compétitivité passe par la formation, la prise de risque, l’innovation et des investissements en robotique, hard et soft combinés.

Fêter mai 68, en pensant que la hausse des salaires est aujourd’hui la solution pour aller plus vite, est encore plus grave qu’alors. C’était la première étape des erreurs stratégiques qui ont mené à 1981, puis aux 35 heures, et dont nous ne sommes pas sortis.

Deuxième erreur : refaire le coup de la Cagnotte, comme en 1999. Il faut éviter la répétition du piège dressé en son temps par Jacques Chirac, contre Lionel Jospin. Il y avait alors plus de croissance que prévu, donc plus de rentrées fiscales. La France se disait « la locomotive de l’Europe » et avait, d’un côté, serré ses dépenses et, d’un autre, mécaniquement engagé plus de ressources. Devant elle, il y avait le passage à l’euro et la réduction de la dette publique, sauf que la pression montait qu’il fallait parler de « trésor caché », pour le distribuer aux Français.