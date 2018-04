Les 3 enjeux géopolitiques des Jeux du Commonwealth

Après les 23ème Jeux Olympiques d’Hiver en Corée et en attendant la 21ème Coupe du Monde de football en juin et juillet en Russie, les Jeux du Commonwealth se sont ouverts le 4 avril 2018. Ils revêtent une grande importance pour le monde britannique et la stratégie d’influence du Royaume-Uni. Cette année, leur impact sera redoublé par leur lieu (l’Australie) et par leur date, quelques jours avant l’ouverture du Sommet de l’Organisation du Commonwealth dont le Royaume-Uni prendra la présidence tournante.

1er enjeu : donner un point de rencontre au monde britannique

« Le sport, c’est bien plus que du sport » : il en va ainsi aussi pour la 21ème édition des Jeux du Commonwealth : elle rassemble les délégations de 71 nations issues de tous les continents et plusieurs millions de téléspectateurs pour la cérémonie d’ouverture à Brisbane.

Depuis 1930, tous les quatre ans, ces compétitions réunissent les 53 nations de l’Organisation du Commonwealth et au-delà. Successivement dénommés « Jeux de l’Empire britannique » puis « Jeux du Commonwealth britannique », ils maintiennent, sur le plan sportif, le lien du Royaume-Uni avec les Etats liés historiquement à la couronne. Sur le plan symbolique, la tradition veut qu’une course en relai parte de Buckingham Palace vers le lieu des Jeux, portant un message du monarque britannique à la cérémonie d’ouverture des Jeux. La communauté culturelle s’illustre dans la sélection des sports officiels : sur 26 sports sont reconnus par le comité d’organisation, la compétition met l’accent sur les sports populaires dans le monde anglo-saxon comme le rugby à 7, le boulingrin et le netball.

C’est un carrefour du monde britannique grâce à son audience : 9 millions de téléspectateurs ont regardé la cérémonie d’ouverture de l’édition 2014 à Glasgow et 1,5 million de téléspectateurs en moyenne sont attendus pour l’édition 2018 en Australie. Au plan diplomatique, les Etats du Commonwealth se réuniront dans la foulée en sommet à Londres. De plus, ces compétitions donnent lieu à des controverses politiques classiques : en 1986, les nations non-européennes boycottèrent l’événement organisé à Edimbourg en raison du maintien par le gouvernement Thatcher de liens sportifs avec l’Afrique du Sud de l’Apartheid et, pour l’édition 2010 à Delhi, des scandales de corruption ont éclaté.

2ème enjeu : l’affirmation de l’Australie

En Asie, la dynamique de négociation intercoréenne apparue à l’occasion des Jeux d’Hiver paraît de bon augure. Mais peut-il y avoir un effet « Jeux du Commonwealth » comme il y a eu un effet « Jeux de Pyeongchang » ? On peut en douter car ces Jeux serviront à l’Australie pour affirmer son rôle face à la Chine.

Pour l’Australie qui accueillera la compétition pour la sixième fois, le contexte est bien différent de celui des Jeux Olympiques de Sydney de 2000 et des jeux du Commonwealth de 2006 à Melbourne. De nouveau, le pays déploie ses efforts militaires conséquents : il a annoncé une augmentation drastique de ses budgets de défense jusqu’à atteindre 2% du PIB en 2021. Il a commandé à la France pas moins de 12 sous-marins, ce qui constitue le programme phare d’un vaste programme de réarmement : le pays reconstitue sa marine et son aviation pour être capable de se déployer dans ces immenses espaces où la Chine a lancé une version maritime de sa nouvelle Route de la Soie.