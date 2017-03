Les 3 dossiers où Marine Le Pen défie les lois de la crédibilité économique

Marine Le Pen réalise des scores impressionnants dans les sondages. Elle a su trouver les mots et les projets pour agréger autour de son ambition, une grande partie des Français. Et ces Français qui se déclarent sensibles à son discours ne sont pas tous des extrémistes de droite, des nostalgiques de l‘empire ou de la monarchie, des catholiques extrémistes (qu’elle n'aime pas d’ailleurs mais qu'elle supporte). Il y a beaucoup de Français en difficulté, dans les banlieues, en province, qui ont perdu leur cadre de vie, des gens déclassés venus de l'agriculture ou de l’industrie qui ont raté les trains de la mutation mondiale et digitale, beaucoup de Français sans formation et sans avenir ...

Beaucoup de gens désespérés. Mais pas que, il y a aussi des Français bac plus 5, mais découragés par l’échec des politiques économiques précédentes, des Français qui sont écœurés par le comportement de la classe politique, question d‘éthique et de morale, beaucoup de Français en colère prêts à prendre le risque d’une rupture radicale avec les principes de la République. Beaucoup de Français aussi qui veulent donner une leçon à toutes les élites politiques qui n’ont pas su gérer la crise.

Alors tous ces Français sont nombreux désormais et si on en croit les chiffres, ils peuvent donner le pouvoir à Marine Le Pen. Mais, les études, les sondages et les enquêtes nous montrent aussi deux choses :

1ère chose : Marine Le Pen ne fait plus peur comme autrefois. La France n’est pas loin d’accepter une première expérience.

2e chose : Il existe cependant dans son programme, des projets qui sont considérés comme rédhibitoires par une partie des électeurs qui pourraient voter pour elle.

Il existe, en fait, trois projets que la majorité des Français ne peuvent pas accepter : sortir de l’euro, fermer les frontières aux produits importés et réindustrialiser la France.

Ces trois projets sont considérés comme stupides, irréalisables et catastrophiques en termes d'impact. Donc c’est niet. Ils alimentent un phénomène de rejet.

1eprojet : Récupérer la souveraineté monétaire et sortir de l’euro. C’est le premier projet de Marine Le Pen, qui le considère emblématique de son idéologie souverainiste. Les Français n'ont pas une culture économique très sophistiquée, mais la majorité considère ces types de propositions comme complètement absurdes.

Il y a belle lurette que la monnaie n‘est plus un outil de souveraineté et d’indépendance. Le facteur d’indépendance, c’est la puissance économique, militaire et culturelle. Les outils qui permettent de rayonner sur le monde et de se protéger. La France a su protéger sa puissance militaire, elle a protégé aussi sa puissance culturelle, mais elle a surtout perdu sa puissance économique. La France reste la 5ème puissance mondiale grâce à l’accumulation de richesses du passé. Son potentiel d’avenir est complètement hypothéqué. Ses forces créatrices sont rongées par le chômage et l’endettement. Commençons par récupérer de la compétitivité, et on retrouvera de la souveraineté nationale.